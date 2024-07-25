Ağrı Dağı'nda kaybolan 2 kişinin cenazeleri bulundu - Son Dakika
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Ağrı Dağı'nda kaybolan 2 kişinin cenazeleri bulundu

AFAD ekipleri, Ağrı Dağı'nda kaybolan ve daha sonra cesetleri bulunan Dilek Gökbulak ile Muhammed Halim Dalgın'ın cenazelerini indirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, zorlu hava koşullarına rağmen 4 bin 900 rakıma ulaşarak cenazeleri düzlük alana çıkarmak için çalışacak.

25.07.2024 09:25
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AFAD ekipleri, tırmanış yaptıkları Ağrı Dağı'nda hayatını kaybeden 2 kişinin cenazelerinin bulunduğu dağın 4 bin 900 rakımına ulaştı.

Ağrı Dağı'nda tırmanış yaparken olumsuz hava koşulları nedeniyle kaybolan, daha sonra zirveye yakın yerde cesetleri bulunan Dilek Gökbulak ile Muhammed Halim Dalgın'ın cenazelerinin indirilmesi için farklı illerden gelen çok sayıda AFAD personeli ile UMKE ve jandarma ekipleri görev yapıyor.

Dağın 4 bin 200 rakımlı kamp bölgesinde bulunan ekiplerden 23 kişi ile 2 yerel rehber, gece saatlerinde tırmanışa geçerek sabaha doğru cenazelerin bulunduğu 4 bin 900 rakıma ulaştı.

Ekipler, sedyeye aldıkları cenazeleri, buzul alandan önce düzlük alana çıkarıp daha sonra da aşağıya indirme çalışması yapacak.

Olay

20 Temmuz Cumartesi günü 5 bin 137 rakımlı Ağrı Dağı'na tırmanan gruptan 2 kişi, 5 bin 50 rakımda sis ve tipi nedeniyle mahsur kalmış, daha sonra kaybolmuştu.

AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri, bölgede İHA destekli arama kurtarma çalışması başlatmıştı. 22 Temmuz'da iki kişinin cenazesi, yerel rehber Barzani Ceylan ve arkadaşı tarafından bulunmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ağrı Dağı'nda kaybolan 2 kişinin cenazeleri bulundu - Son Dakika

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