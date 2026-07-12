Ağrı Dağı'nda kaybolan dağcının cenazesi bulundu - Son Dakika
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Ağrı Dağı'nda kaybolan dağcının cenazesi bulundu

12.07.2026 16:04
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Ağrı Dağı'nda kaybolan kadın dağcı S.Y.'ye ait cenaze, 4.700 m yükseklikte bulundu.

Ağrı Valiliği, Ağrı Dağı'nda 22 Mart'ta kaybolan kadın dağcıya ait olduğu değerlendirilen cenazeye yaklaşık 4 bin 700 metre rakımda ulaşıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, 22 Mart Pazar günü S.Y. isimli kadın dağcı hakkında yapılan kayıp ihbarının ardından, Valilik idaresi ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığı anımsatıldı.

Zorlu arazi şartları ve olumsuz hava koşullarına rağmen AFAD, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), İl Özel İdaresi ve Kızılay ekiplerinin katılımıyla kayıp kadının bulunmasına yönelik çalışmaların büyük bir hassasiyet ve kararlılıkla sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"S.Y'nin kaybolduğu tarihten itibaren Jandarma Genel Komutanlığınca görevlendirilen İHA ve SİHA'lar bölgede havadan keşif ve arama faaliyetlerine aralıksız devam ettirilmiştir. Bu çalışmalar sırasında 11 Temmuz 2026 tarihinde kayıp vatandaşımızın son görüldüğü bölgede kendisine ait olduğu değerlendirilen kişisel eşyalara rastlanılması üzerine, hava şartlarının arama faaliyetlerine elverişli hale gelmesiyle birlikte 12 Temmuz 2026 tarihinde bölgede kapsamlı arama çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Yürütülen çalışmalar neticesinde kayıp vatandaşımıza ait olduğu değerlendirilen cenazeye Ağrı Dağı'nda yaklaşık 4 bin 700 rakımda ulaşılmıştır. Cenazenin bulunduğu bölgeden güvenli alana indirilmesi amacıyla 40 kişilik uzman ekip tarafından tahliye çalışmaları başlatılmıştır. S.Y. isimli kadın dağcıya ait olduğu değerlendirilen cenazenin adli işlemlerin ardından kesin kimlik tespiti yapılacaktır."

Yurdun en yüksek noktası olan 5 bin 137 rakımlı Ağrı Dağı'nın zirvesine 22 Mart Pazar günü tırmanışa geçen 5 kişilik grup arasında yer alan kadın dağcı, 4 bin 700 rakımda gruptan ayrılarak dönüşe geçmiş, daha sonra kendisinden haber alınamamıştı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ağrı Dağı, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ağrı Dağı'nda kaybolan dağcının cenazesi bulundu - Son Dakika

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