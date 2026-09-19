Ağrı\'dan Ordu\'ya arı kovanı taşıyan tır Bayburt\'ta çukura devrildi, sürücü yaralandı

Bayburt'ta arı kovanı yüklü tırın iş makinesine çarptıktan sonra menfez inşaatına devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Ağrı'dan Ordu'ya arı kovanı taşıyan O.K. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen tır, Aşağı Kop köyü mevkisinde iş makinesine çarptıktan sonra menfez inşaatı için açılan yaklaşık 5 metre derinliğindeki çukura devrildi.

Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kısa süre ulaşıma kapanan kara yolunda trafik kontrollü sağlandı.

Öte yandan ekipler, güzergahtaki sürücüleri, çevreye yayılan arılardan zarar görmemeleri için araç camlarını kapatmaları konusunda uyardı.

Kazayı öğrenen bazı arıcıların giydikleri özel kıyafetlerle arı kovanlarını toplama çalışmasına katıldıkları görüldü.