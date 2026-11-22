Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 271 kilo 750 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Gürbulak Gümrük Müdürlüğü ekiplerince, İran'dan ülkeye giriş yapmak üzere olan tanker aracında kontroller yapıldı.

Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yapılan aramalarda dorsenin yük kısmına ip ve poşetle sarkıtılarak gizlenmiş halde 121 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu ve 150 kilo 350 gram esrar ele geçirildi.

Açıklamada, olayla ilgili adli işlemlerin devam ettiği belirtildi.