Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 12 odalı göz kliniği 4 asistanla açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 12 odalı göz kliniği 4 asistanla açıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 12 odalı göz kliniği 4 asistanla açıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 4 göz hastalıkları asistanı ve göz uzmanlarının göreve başlamasıyla 12 poliklinik odalı göz kliniği hizmete açıldı. Yeni üniteyle randevu ve bekleme sürelerinin azaltılması, Ağrı ve çevre illerden sevk ihtiyacının düşürülmesi hedefleniyor.

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, 4 göz hastalıkları asistanı ve göz uzmanlarının göreve başlamasıyla göz kliniği ünitesi hizmete açıldı.

Vali Önder Bozkurt, İl Sağlık Müdürü Mehmet Acu ve il protokolü, hizmete alınan göz kliniği ünitesinde incelemelerde bulundu.

Ünitede, 12 yeni poliklinik odası, göz ölçüm cihazlarının bulunduğu alanlar ve asistan hekimlerin vaka tartışmaları, seminer ve teorik eğitimlerini sürdürebilecekleri eğitim salonu yer alıyor.

Yeni üniteyle poliklinik kapasitesinin artırılması, randevu ve bekleme sürelerinin azaltılması, Ağrı ile çevre illerden sevk ihtiyacının düşürülmesi hedefleniyor.

Vali Bozkurt ve beraberindekiler daha sonra Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi bünyesinde hidroterapi birimini de hizmete açtı.

Hidroterapi ünitesinde kadın ve erkek bölümlerinde 6 havuz bulunuyor.

Kaynak: AA
Göz HastalıklarıSağlıkGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şanlıurfa’da sokak ortasında taşlı sopalı kavga: 9 kişi yaralandı Şanlıurfa'da sokak ortasında taşlı sopalı kavga: 9 kişi yaralandı
Migren atakları kadınları neden daha sık vuruyor Yanıt ergenlikte başlayan hormon değişiminde Migren atakları kadınları neden daha sık vuruyor? Yanıt ergenlikte başlayan hormon değişiminde
Sezonun ilk elit tay ihalesinde en yüksek teklif ’Ağa Fahri’ye geldi: 8 milyon 750 bin lira Sezonun ilk elit tay ihalesinde en yüksek teklif 'Ağa Fahri'ye geldi: 8 milyon 750 bin lira
Bayburt’ta oynanan maçta hakeme insafsızca saldırı Bayburt'ta oynanan maçta hakeme insafsızca saldırı
CHP Genel Merkezi’ne ’Siyaset zenginleşme aracı değildir’ yazılı pankart asıldı CHP Genel Merkezi'ne 'Siyaset zenginleşme aracı değildir' yazılı pankart asıldı
ABD ile Danimarka arasında Grönland anlaşması imzalandı ABD ile Danimarka arasında Grönland anlaşması imzalandı
14:48
Fenerbahçe’nin istediği yıldızı tekme tokat dövdüler
Fenerbahçe'nin istediği yıldızı tekme tokat dövdüler
14:30
Mansur Yavaş’ın ardından CHP’de istifa dalgası Belediye başkanları bir bir partiden ayrılıyor
Mansur Yavaş'ın ardından CHP'de istifa dalgası! Belediye başkanları bir bir partiden ayrılıyor
14:23
Yaşlı adamı ellerini zincirleyip ağaca bağladılar
Yaşlı adamı ellerini zincirleyip ağaca bağladılar
14:18
Kılıçdaroğlu’ndan Mansur Yavaş’ın istifasına ilk yorum
Kılıçdaroğlu'ndan Mansur Yavaş'ın istifasına ilk yorum
13:59
Mansur Yavaş’ı istifaya götüren açıklama: Hiç kimse CHP’den üstün değil
Mansur Yavaş'ı istifaya götüren açıklama: Hiç kimse CHP'den üstün değil
13:33
Mansur Yavaş: Yoluma bağımsız devam edeceğim
Mansur Yavaş: Yoluma bağımsız devam edeceğim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2026 15:25:36. #7.13#
SON DAKİKA: Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 12 odalı göz kliniği 4 asistanla açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement