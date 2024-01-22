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Ağrı-Iğdır kara yolunda yoğun kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika
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Ağrı-Iğdır kara yolunda yoğun kar yağışı etkili oluyor

Ağrı-Iğdır kara yolunda öğleden sonra başlayan kar yağışı akşam saatlerinde etkisini artırdı. Yüksek kesimlerde yoğun şekilde devam eden kar yağışı, Pamuk Geçidi bölgesinde ulaşımı aksatıyor. Bazı araçlar yağışın durmasını beklemek için yol kenarına park etti. Karayolları ekipleri ise karla kaplanan yolda çalışmalarını sürdürüyor.

Ağrı-Iğdır kara yolunda yoğun kar yağışı etkili oluyor
22.01.2024 - 18:55,
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Ağrı- Iğdır kara yolunda yoğun kar yağışı etkili oluyor.

Bölgede öğleden sonra başlayan kar yağışı, akşam da etkisini artırdı.

Özellikle yüksek kesimlerde yoğun şekilde devam eden kar yağışı, Ağrı-Iğdır kara yolunun Pamuk Geçidi bölgesinde ulaşımı aksatıyor.

Kar yağışı nedeniyle bazı araçlar yol kenarına park ederek yağışların durmasını bekledi.

Karayolları 184. Şube ekipleri, karla kaplanan yolda çalışmasını sürdürüyor.

Kaynak: AA
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