Ağrı Valisi Önder Bozkurt, şehit aileleri ve gazilerle iftarda bir araya geldi

19.02.2026 20:36
Ağrı Valisi Önder Bozkurt, "Büyük Aile Sofrası" programı kapsamında şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu.

Kentteki öğretmenevinde şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelen Vali Bozkurt ve eşi Betül Bozkurt, masaları gezerek davetlilerle selamlaştı.

Burada konuşan Vali Bozkurt, şehit ve gazilerin hakları, emekleri ve sabırlarının her şeyin üstünde olduğunu söyledi.

Şehitlere ve vefat eden gazilere Allah'tan rahmet dileyen Vali Bozkurt, "Sizler bizlere emanetsiniz ve bizler de inşallah emanete en iyi şekilde layık olacağız ve gurur duyacağız. Yaşadığımız müddetçe sizlerin her daim, her zaman yanınızda olacağız. Bunu bilmenizi istiyorum. Sadece böyle belli gün ve zamanlarda değil, her daim hem kapımız hem gönlümüz sizlere açık." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin selamlarını şehit aileleri ve gazilere ileten Bozkurt, şöyle konuştu:

"Rabbim kolluk kuvvetlerimizi, emniyetimizi, jandarmamızı, askerimizi, güvenlik korucularımızı, bekçilerimizi her zaman muzaffer eylesin. Nazarlardan, kötülüklerden, belalardan korusun. Rabbim hepsine sağlık ve afiyetler nasip eylesin. Kıymetli hemşerilerim, hepiniz çok iyi biliyorsunuz bu kadim topraklar kolay kurulmadı, bedeller ödendi, nice gözyaşları döküldü. Bizlere yaşadığımız bu zaman zarfında emanet olarak geldi. Bizler de bu emaneti sizlerle birlikte en yukarılara en güzel şekilde çıkaracağız."

Bozkurt, birlik ve beraberliğin önemine değinerek, "Aziz milletimiz bu topraklarda güven ve huzur içinde yaşıyorsa, bunu canlarını hiçe sayarak mücadele eden aziz ve kahraman şehitlerimize, gazilerimize borçludur. Bunun idraki ve bilinci içerisindeyiz. Bizler vatan, millet ve mukaddesat söz konusu olduğunda gözümüzü kırpmadan şehadete giden bir milletin mensuplarıyız. İçimizde imanımız var çok şükür. Yine sizlerin bildiği çok güzel bir kadim söz var. 'Vatan sevgisi imandandır.' Elhamdülillah imanımız var. Ne mutlu bize." ifadelerini kullandı.

Programa, 12. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Bahattin Karademir, Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış ve il protokolü katıldı.

Kaynak: AA

Bozkurt, Güncel, Son Dakika

