AGROAYVALIK Fuarı 21 bin ziyaretçiyle tamamlandı

(BALIKESİR)- AGROAYVALIK 2026 Kuzey Ege Tarım ve Hayvancılık İhtisas Fuarı ile Zeytin Üretim Zirvesi, 156 firma ve temsilciliği 21 bini aşkın ziyaretçiyle buluşturdu. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Artan maliyetler karşısında çiftçimizin yükünü hafifletecek her teknoloji ve yatırım, ülke ekonomisine yapılan stratejik bir katkıdır" dedi.

Altınova Kapalı Pazar Yeri'nde 15-18 Mayıs 2026 tarihleri arasında düzenlenen Kuzey Ege Tarım ve Hayvancılık İhtisas Fuarı tamamlandı. Yaklaşık 9 bin metrekarelik alanın tamamının kullanıldığı etkinlikte; traktör ve tarım makinelerinden hasat ekipmanlarına, zeytin üretim teknolojilerinden sulama sistemlerine, gübreleme ve bitki besleme çözümlerinden dijital tarım uygulamalarına kadar geniş bir ürün ve hizmet yelpazesi tanıtıldı. Dört gün süren organizasyonun hem ticari hareketliliğe hem de sektörel etkileşime önemli katkı sunduğu belirtildi.

"ÜRETİCİ GÜÇLÜYSE KALKINMA DA GÜÇLÜ OLUR"

Belediye Başkanı Mesut Ergin, fuarın hedeflerin üzerinde bir başarıyla tamamlandığını belirterek, Altınova Kapalı Pazar Yeri'nin yalnızca bir yapı olarak değil, üreticinin nefes alacağı ve bölgenin ekonomik damarlarını besleyecek çok amaçlı bir yaşam alanı olarak planlandığını söyledi. AGROAYVALIK'ın bu vizyonun doğru bir zemine oturduğunu gösterdiğini ifade eden Ergin, üreticilerden, çiftçilerden ve ziyaretçilerden yoğun memnuniyet geri dönüşü aldıklarını kaydetti. Fuara gösterilen yoğun ilginin ardından alanın büyütülmesi yönünde talepler geldiğini belirten Ergin, gelecek yıl organizasyonu daha güçlü bir şekilde bölgeye kazandırmak için çalışacaklarını dile getirdi.

Tarım sektörüne yapılan her yatırımın ülke ekonomisine stratejik katkı sunduğunu vurgulayan Başkan Ergin, "Bu topraklar, atalarımızın emeğiyle bereketlenmiş çok kıymetli bir miras. Artan maliyetler karşısında çiftçimizin yükünü hafifletecek her teknoloji ve yatırım, aslında ülke ekonomisine yapılan stratejik bir katkıdır. Çünkü üreticinin güçlü olduğu yerde ticaret, istihdam ve yerel kalkınma büyür" diye konuştu. Fuarda sergilenen yeni nesil tarım ekipmanları ve verimlilik sağlayan teknolojilerin, bölgenin tarımsal geleceği açısından önemli bir adım olduğunu ifade eden Ergin, "Burada teknolojiyle toprak, bilgiyle üretim buluştu" dedi.

21 BİNİ AŞKIN ZİYARETÇİ AĞIRLANDI

Ercüment Er ise AGROAYVALIK 2026 ve eş zamanlı düzenlenen Zeytin Üretim Zirvesi'nin başarıyla tamamlanmasından memnuniyet duyduklarını söyledi. Bölgenin ilk ihtisas fuarı olma özelliğini taşıyan organizasyonun, tarım ve hayvancılıkta teknoloji, ticaret ve üretim zincirini aynı platformda buluşturduğunu belirten Er, dört gün boyunca üreticilerin yeni nesil ekipman ve teknolojik çözümleri yerinde inceleme fırsatı bulduğunu kaydetti.

Fuarda toplam 21 bin 280 ziyaretçinin ağırlandığını ifade eden Er, organizasyonun çok sayıda ticari iş birliği, bayilik anlaşması ve satışa da ev sahipliği yaptığını belirtti. Er, "Tarımın artık teknoloji, planlama ve yatırım yönetimiyle şekillenen stratejik bir alan olduğunu bir kez daha gördük. AGROAYVALIK'ın ilk yılında yakalanan başarı, gelecek yıllar için güçlü bir motivasyon oluşturdu" diye konuştu.

ZEYTİN ÜRETİM ZİRVESİ'NDE GELECEK MASAYA YATIRILDI

Fuar kapsamında gerçekleştirilen Zeytin Üretim Zirvesi'nin de sektör açısından önemli çıktılar sunduğunu belirten Ercüment Er, zirvenin Tarım Gazetecileri ve Yazarları Derneği Başkanı İsmail Uğural koordinasyonunda gerçekleştirildiğini söyledi. Bölge belediye başkanları, ticaret ve ziraat odası temsilcileri, sektör paydaşları ve kadın çiftçilerin katıldığı zirvede; tarımsal politika, üretim stratejileri ve sürdürülebilir tarım uygulamalarına yönelik çözüm önerileri ele alındı. Zirvenin, tarım ekonomisinin gelişimi açısından önemli bir yol haritası sunduğu ifade edildi.