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Ağustos ayının ortasında Süphan Dağı'na kar sürprizi

BİTLİS - Bitlis'in Adilcevaz ilçesi sınırlarında bulunan 4 bin 58 rakımlı Süphan Dağı'nın zirvesinde Ağustos ayının ortasında kar yağdı.

Türkiye ve bölgede etkili olan sıcak hava, vatandaşları olumsuz yönde etkiliyor. Yazın son günlerine girerken bir yandan sıcak hava devam ederken bir yanda da yüksek kesimlere yağan kar sürpriz oldu. Bitlis'in Adilcevaz ilçesi sınırları içerisinde bulunan ve Türkiye'nin 4 bin 58 rakımlı ile en yüksek ikinci dağı olan Süphan Dağı'nın yüksek kesimlerine kar yağdı. Dağın zirvesinin beyaza bürünürken o anlara cep telefonu ile kaydedildi.