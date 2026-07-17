Ahbap Derneği Kurucusu Gözaltında - Son Dakika
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Ahbap Derneği Kurucusu Gözaltında

17.07.2026 13:30
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Alper Çelik, Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada firari olarak aranan Alper Çelik gözaltına alındı. Çelik, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında firari olarak Ahbap Derneği kurucularından Alper Çelik, İstanbul'da bir noterde işlem yaptığı sırada dün gözaltına alındı. Çelik, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

MASAK RAPORUNDA 'OLAĞAN AKIŞA AYKIRI ARTIŞ'

Öte yandan soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu'nca (MASAK) hazırlanan raporda, Ahbap Derneği kurucularından Alper Çelik hakkında yapılan değerlendirmede, hesap hareketleri incelendiğinde işlemlerinin 2020 yılının ilk çeyreğinde hayatın olağan akışına aykırı şekilde arttığı, bu artışın 2024 yılının son çeyreğine kadar devam ettiği belirtildi. Çelik'in hesap hareketleri incelendiğinde, 379 işlemde toplam 19 milyon 566 bin TL nakit yatırma işlemi, 966 işlemde ise toplam 4 milyon 881 bin TL nakit çekme işlemi gerçekleştirdiği kaydedildi. Çelik'in para transfer işlemlerinde artış görüldüğü, aldığı para transferlerinin işlem açıklamalarında "Borç ödeme", "Zafer Yay adına borç verdim", "Hlk için borç", "Ahbap faaliyetleri için borç", "Ahbap", "Ahbap borç", "Haluk için borç" ifadelerinin yer aldığı aktarıldı. Ayrıca şüphelinin hesabına Zafer Yay tarafından gönderilen paraların şans oyunları gibi işletmelere ve bazı üçüncü kişilere transfer edildiği belirtildi.

Kaynak: DHA

Sivil Toplum, Politika, 3. Sayfa, Güncel, Finans, Ahbap, Suç, Son Dakika

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