AHBAP Derneği'ne Mal Varlığına El Konuldu

AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Ahbap Derneği'nin ve tüm şüphelilerin mal varlıklarına tedbiren el konuldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Ahbap Derneği'nin ve tüm şüphelilerin mal varlıklarına tedbiren el konuldu.
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