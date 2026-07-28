Ahbap Derneği Soruşturmasında Ünlüler İfade Verdi - Son Dakika
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Ahbap Derneği Soruşturmasında Ünlüler İfade Verdi

Ahbap Derneği Soruşturmasında Ünlüler İfade Verdi
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Gülben Ergen, Hayko Cepkin, Uğur Dündar ve Elçin Sangu, Ahbap Derneği soruşturması için adliyeye geldi.

(İSTANBUL) Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında şarkıcılar Gülben Ergen ve Hayko Cepkin, usta gazeteci Uğur Dündar ile oyuncu Elçin Sangu, bilgilerine başvurulmak üzere Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında şarkıcılar Gülben Ergen ve Hayko Cepkin, usta gazeteci Uğur Dündar ile oyuncu Elçin Sangu bilgilerine başvurulmak üzere Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne geldi. Ergen, Kayko, Dündar ve Sangu ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeden ayrıldı.

ERGEN: İYİLİKTEN MARAZ DOĞAR

Gülben Ergen adliye girişinde "İyilikten maraz doğar. Herkes gibi ben de çok üzgünüm. Ben de kendimi mağdur hissediyorum bağış yaptığım için. Bütün iyi niyetli insanlar gibi çocukların harçlıklarından deprem zamanı, yangın zamanı biriktirip yolladıkları paralara bizim de bağışımız dahil oldu maalesef. Çok üzgün ve çok kırgınım" dedi. İfadesinin ardından adliyeden ayrılırken konuşan avukatı da, "Müvekkilimin tanık olarak ifadesi alındı. Bu derneğe bağış yaparak mağduriyet yaşamış binlerce insanlardan birisidir. Yürütülen soruşturmaya destek olmak mahiyetinde ifade verdik. Vatandaş olarak görevimizi yerine getirdik" ifadesini kullandı.

Soruşturma kapsamında daha önce de oyuncu Hazal Kaya ile gazeteciler Özlem Gürses, Ruşen Çakır, Ece Üner ve Fatih Portakal'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin bilgisine başvurulmuştu.

CEPKİN: "HER ŞEYİ KÖPÜRTÜN ANASINI SATAYIM"

Hayko Cepkin ise, adliye girişinde kendisine soru sormaya çalışan gazetecilere, "Her şeyi köpürtün anasını satayım. Abuk sabuk haberlerinizle ortalığı kirletmekten başka bir b.k bilmiyorsunuz" sözleriyle karşılık verdi.

Kaynak: ANKA

Hayko Cepkin, Gülben Ergen, Elçin Sangu, Uğur Dündar, Magazin, Güncel, Ahbap, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ahbap Derneği Soruşturmasında Ünlüler İfade Verdi - Son Dakika

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