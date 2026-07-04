Ahmet Can Ağbaba Tutuklama Talebiyle Sevk Edildi - Son Dakika
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Ahmet Can Ağbaba Tutuklama Talebiyle Sevk Edildi

04.07.2026 19:17
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İstanbul'da 'nüfuz ticareti' suçundan gözaltına alınan Ahmet Can Ağbaba tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

İstanbul'da, "nüfuz ticareti" suçundan yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Ahmet Can Ağbaba, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın yeğeni Ahmet Can Ağbaba, "nüfuz ticareti" suçundan gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ağbaba, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

Savcılıkta ifade veren Ağbaba, "nüfuz ticareti" suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Sevk yazısı

Savcılığın sevk yazısında, Ahmet Can Ağbaba'nın başka suçtan tutuklu bulunan şüpheli Turgut Koç'tan 24 Nisan 2024'te banka hesabına 150 bin lira para aldığının tespit edildiği ifade edildi.

Yazıda, yine başka suçtan tutuklu bulunan şüpheli Gökhan Cumalı'nın Turgut Koç'un ve Veli Ağbaba'nın şoförü olduğu, Cumalı'nın hesabına Veli Ağbaba, Turgut Koç ve Veli Ağbaba'nın Meclis çalışanı Ö.A.M'den para girişleri olduğu kaydedildi.

Şüpheli Turgut Koç'un, Ö.A.M'ye 2023-2024'te farklı tarihlerde sırayla, 25 bin, 10 bin, 25 bin, 100 bin ve 100 bin olmak üzere para gönderdiği, ayrıca Gökhan Cumalı'ya da çok sayıda para gönderdiği yazıda belirtildi.

Yazıda, Turgut Koç'un 29 Haziran'da alınan ifadesinde, Veli Ağbaba'nın kendisinden para istediğini, bundan dolayı yazışma yaptığını, Ağbaba ile çok sayıda fotoğrafının olduğunu söylediği aktarıldı.

Gökhan Cumalı'nın da telefon incelemesinde, Veli Ağbaba ile para konulu sohbetlerinin olduğu kaydedilen yazıda, "16 Ocak 2024'te Veli Ağbaba'nın 'Para nerede?' şeklinde sorduğu, 4 Mart 2024'te ise Veli Ağbaba ile gerçekleştirilen WhatsApp yazışmasında, kargo poşeti içerisinde bulunan 100 bin dolar olduğu değerlendirilen sohbet yazışması ve fotoğraf olduğu tespit edilmiştir." denildi.

Sevk yazısında, şu ifadelere yer verildi:

"Tüm bu deliller birlikte değerlendirildiğinde Turgut Koç'un Veli Ağbaba aracılığıyla belediyelerden birtakım maddi menfaat karşılığında usulsüz anlaşarak ihale ve alım satım işleri aldığı, başkalarının almalarına aracılık ettiği, Gökhan Cumalı ile Turgut Koç'un şirket kurarak belediyeden ihale aldıkları tespit edilmiştir. Turgut Koç'un usulsüz kazandığı maddi menfaatin bir kısmını Veli Ağbaba'nın özel kalem müdürüne, akrabalarına ve şoförüne gönderdiği toplanan delillerden tespit edilmiştir. Turgut Koç'un Ahmet Can Ağbaba ile herhangi bir akrabalık bağının bulunmadığı, şüphelinin nüfuz ticaretine aracılık ederek kendisine 150 bin lira maddi menfaat temin ettiği anlaşılmıştır."

Yazıda, Ahmet Can Ağbaba'nın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, suça dair yasada yazılı cezanın üst haddi dikkate alınarak tutuklanmasına karar verilmesi talep edildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, İstanbul, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ahmet Can Ağbaba Tutuklama Talebiyle Sevk Edildi - Son Dakika

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