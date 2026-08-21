Ahmet Deniz: Zorlu Hayattan Tıp Fakültesine - Son Dakika
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Ahmet Deniz: Zorlu Hayattan Tıp Fakültesine

Ahmet Deniz: Zorlu Hayattan Tıp Fakültesine
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Orman işçiliğiyle geçinen ailesiyle çadırda yaşayan Ahmet Deniz, YKS'de Türkiye derecesi elde etti.

Antalya'nın Akseki ilçesinde, geçimini ormanda ağaç kesim işçiliğiyle sağlayan ailesiyle 12 yıl boyunca çadır şartlarında yaşayan Ahmet Deniz, zorlu yaşam koşullarına rağmen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) Türkiye derecesi elde ederek Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandı.

Deniz ailesinin küçük oğlu Ahmet, ailesinin işi dolayısıyla çocukluk ve eğitim hayatının önemli bölümünü orman kesim sahalarında kurulan çadırlarda geçirdi.

Bir yandan ailesine destek olan, diğer yandan eğitimini aksatmadan sürdüren Deniz, YKS'de sayısal puan türünde Türkiye 636'ncısı, eşit ağırlık puan türünde ise Türkiye 145'incisi olmayı başardı.

İmkanların sınırlı olduğu şartlarda hedefinden vazgeçmeyen Ahmet'in, Hacettepe Üniversitesi İngilizce Tıp Fakültesine yerleşmesi, ailesi ve ilçe sakinlerine sevinç yaşattı.

"Çadırda yaşamak hedeflerimden vazgeçmeme neden olmadı"

Ahmet Deniz, AA muhabirine, ailesinin geçimini sağlamak için yıllarca ağır şartlarda çalıştığını söyledi.

Çocukluk yıllarının büyük bölümünün ailesiyle ormanlık alanlarda kurdukları çadırlarda geçtiğini anlatan Deniz, "Yaklaşık 12 yıl boyunca ailemle çadırda yaşadım. Orman kesim işçiliği çok zor bir meslek. Ailem, bütün sıkıntılara rağmen eğitimimi sürdürebilmem için büyük fedakarlık yaptı. Yaşadığımız şartları hiçbir zaman başarımın önünde bir engel olarak görmedim." dedi.

Düzenli ve disiplinli çalışarak hedefine ulaştığını belirten Ahmet Deniz, sözlerine şöyle devam etti:

"Ders çalışabileceğim her fırsatı değerlendirdim. Zaman zaman zorlandım ancak doktor olma hayalimden vazgeçmedim. Sınav sonucunu öğrendiğimizde ailemle büyük bir mutluluk yaşadık. Hacettepe Üniversitesi İngilizce Tıp Fakültesinde okuyarak iyi bir hekim olmak, ülkeme ve insanlara hizmet etmek istiyorum. Bu başarıyı, benim için yıllarca emek veren aileme armağan ediyorum."

Kaymakam, başarılı öğrenciyi ziyaret etti

Akseki Kaymakamı Yusuf Ilıca da Ahmet Deniz'i ailesiyle yaşadığı evde ziyaret ederek başarısından dolayı kutladı.

Antalya Valisi Hulusi Şahin'in selam ve tebriklerini de aileye ileten Ilıca, Ahmet Deniz'in zorlu şartlarda elde ettiği başarının bütün öğrencilere örnek olması gerektiğini dile getirdi.

Kaymakam Ilıca, şöyle konuştu:

"Ahmet evladımız, ailesinin alın teri ve kendi azmiyle çok kıymetli bir başarı elde etti. İçinde bulunduğu şartları mazeret olarak görmeden çalışarak Türkiye derecesi yaptı ve ülkemizin seçkin üniversitelerinden birinin tıp fakültesini kazandı. Kendisini, fedakar ailesini ve yetişmesinde emeği bulunan öğretmenlerini tebrik ediyorum. Ahmet'in gelecekte ülkemize faydalı bir hekim olacağına inanıyorum."

Deniz ailesi de ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Kaymakam Ilıca'ya teşekkür etti.

Kaynak: AA

Türkiye, Güncel, YKS, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ahmet Deniz: Zorlu Hayattan Tıp Fakültesine - Son Dakika

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