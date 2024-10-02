Ahmet Nejat Birdevrim'in 'Yolculuk' Sergisi Açılıyor

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Seramik sanatçısı Ahmet Nejat Birdevrim'in "Yolculuk" adlı sergisi 4 Ekim'de Fatih Belediyesi ev sahipliğinde Nusret Çolpan Sanat Galerisi'nde ziyarete açılacak.

Usta sanatçı, eserlerinde Selçuklu, Osmanlı ve hüsnühat sanatının inceliklerini bugünün estetiğiyle harmanlayarak, derin duygularını toprağa aktarırken, izleyenlere hem geleneksel hem de modern bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Birdevrim'in 46 yıllık sanat hayatı boyunca yaptığı seramik eserlerinden bir seçki sunan sergi 30 Kasım'a kadar ziyaret edilebilir.