Ahmet Özer: "Barış İçin de Adalet Şart. Çünkü Barışsız Adalet, Adaletsiz Barış Olmaz"

(İSTANBUL) - Görevden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, bugünün en acil ihtiyacının adalet olduğunu belirterek, "Barış için de adalet şart. Çünkü barışsız adalet, adaletsiz barış olmaz" paylaşımını yaptı.

Görevden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, sosyal medya hesabından, "Adalet. Bugünün en acil ihtiyacı adalettir" mesajını paylaştı.

Özer, toplumsal barış için adaletin şart olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Katılımda adalet! Bölüşümde adalet! Tanınmada adalet! Mahkemede adalet! Ve elbette bütün bunlar için toplumsal barış şart. Barış için de adalet şart. Çünkü barışsız adalet, adaletsiz barış olmaz. Barış sürecinin kritik dönemecinde adalete olan ihtiyacı vurgulamanın önemli olduğu kanaatindeyim. Nitekim demokrasinin ruhu adalettir. Adalet zaafa uğrarsa devlet zaafa uğrar. Adaletin ve barışın ihyası ve tecellisi için ayrıştırmadan, kutuplaştırmadan sonuna kadar mücadele etmeliyiz."