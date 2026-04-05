Ahmet Özhan\'dan \'Ötekisiz Tek\' Kitabı

Türk tasavvuf müziğinin usta ismi Ahmet Özhan, Kadıköy'de "Ötekisiz Tek" adlı yeni kitabı kapsamında okurlarıyla buluştu.

Özhan, D&R Bağdat Caddesi'nde gerçekleştirilen programda, insanın içsel yolculuğunu "ben" ve "öteki" kavramları üzerinden ele aldığı kitabının çıkış noktalarını ve tasavvufi bakış açısını katılımcılarla paylaştı.

Kitabında insanların özde birbirine bağlı olduğunu vurguladığını belirten Özhan, "İnsanların özde bir olduğunu fark etmesiyle bireysel, toplumsal ve küresel ölçekte yaşanan pek çok sorunun anlamsızlığı da ortaya çıkacaktır. Bu bilinç, düşünceden eyleme taşındığında ayrışmaların yerini uyum ve bütünlük alır." dedi.

"Asıl hedefimiz, 'ötekisiz' bir anlayışla birlikte var olabilmek"

Özhan, eserde insanın varlıkla bütünleşmesine dikkat çektiğini ifade ederek, "İnsanın varlığın doğasına uyum sağlamasıyla stres, huzursuzluk ve çatışmaların ortadan kalkacağına inanıyoruz. Farklılıklar ise ayrılık nedeni değil, tek bir bütünün farklı yansımalarıdır. Bu nedenle asıl hedefimiz, 'ötekisiz' bir anlayışla birlikte var olabilmek, dostluk ve paylaşımı güçlendirmektir." değerlendirmesinde bulundu.

İnsanın varlık amacının birbirini tanımak, sevmek ve desteklemek olduğunu vurgulayan Özhan, farklılıkların ise ayrılık değil, zenginlik olarak görülmesi gerektiğini, bu anlayışın bireysel ve toplumsal hayata yansıtılmasının önem taşıdığını ifade etti.

Ahmet Özhan, asıl meselenin insanın kendini ve varlığın bütününü keşfetmesi olduğunun altını çizerek, "Bu farkındalık sağlandığında bireysel ve küresel düzeyde bir uyum oluşur ve geriye huzur ile mutluluk kalır. Bunun için öncelikle insanın kendini tanıması ve iç dünyasını keşfetmesi gerekir." diye konuştu.

"İnsan, sevgiyle hareket ettiğinde içsel engellerini aşabilir ve hakikate ulaşabilir"

İslam'ın yalnızca bir din çerçevesine indirgenemeyecek kadar kapsamlı bir düşünce ve yaşam biçimi olduğuna dikkati çeken Özhan, şunları kaydetti:

"İslam, ontolojiden sosyolojiye, psikolojiden ahlaka kadar hayatın tüm alanlarını kapsayan bir bütündür. Zaman içinde oluşan yanlış algılar yerine, vahiy ve Hz. Peygamber'in hayatı temel alınarak doğru anlaşılması ve günlük yaşama yansıtılması gerekir. Cenabıhakk'ın vahyi ve Resulullah Efendimizin bir yaşam biçimi olarak İslam'ı anlamaya, algılamaya ve yaşam biçimi olarak kendimize uygulamamız lazım, tek adres, çare bu."

Özhan, insanın içsel yolculuğuna ve nefsi terbiyesine dair, "İnsanın içindeki 'öteki' duygusunu aşması ve benlik algısını ahlaki bir zeminde dönüştürmesiyle birçok sorunun ortadan kalkacağını düşünüyoruz. Bu süreç, dışarıdan edinilen bir bilgi değil, insanın özünde var olan hakikati hatırlamasıyla mümkün olur." dedi.

İnsanın öğrenme sürecinin de aslında "hatırlama" üzerine kurulu olduğunu söyleyen Özhan, "Eğitim, insanın özünde bulunan bilgiyi fark etmesini sağlayan bir işarettir. Asıl mesele, bu hakikati fark etmek ve onu hayatın merkezine almaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Ahmet Özhan, sevginin bu süreçte temel unsur olduğunu vurgulayarak, "İnsan, sevgiyle hareket ettiğinde içsel engellerini aşabilir ve hakikate ulaşabilir. Önemli olan bu gücün insanın kendi içinde var olduğunu fark etmesidir." görüşlerini paylaştı.

Programda ayrıca Özhan, kitabını okurları için imzaladı.