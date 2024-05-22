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Ahmet Sami Özbudak'ın kaleme aldığı "Aşk Hikayen Düşmüş" adlı oyun, Bursalı sanatseverlerle buluştu.

Bursa Akademik Odalar Birliği'nde (BAOB) sahnelenen oyunun yönetmenliğini Emrah Eren üstlendi.

Oyuncu Ayça Koyunoğlu ve Fatih Koyunoğlu'nun aynı sahneyi paylaştığı iki perdelik oyun, iki insanın ruh eşini arama ve bulma serüvenini yansıtıyor.

Oyunun sonunda seyircileri selamlayan ikili uzun süre alkışlandı.