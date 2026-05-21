Ahmet Şener Hatıra Parkı Yeniden Düzenlendi

Trabzon'da eski bakanlardan Ahmet Şener'in adını taşıyan hatıra parkı yeniden düzenlendi.

Vali Tahir Şahin, Moloz mevkisindeki parkın açılışında, bir vefa örneği programda yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Trabzonluların kente olan sevgisini göreve başlayınca anladığını belirten Şahin, başta merhum Ahmet Şener olmak üzere kente değer katan herkese saygılarını sunduğunu dile getirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise şehirde iz bırakan önemli bir şahsiyetin hatırasını yaşatmak adına bir adım attıklarını kaydetti.

Parkın, eski Trabzon Belediye Başkanı Volkan Canalioğlu döneminde yapıldığını anımsatan Genç, çevredeki çalışmalar dolayısıyla kullanılamaz hale gelen alanı yeniden düzenlediklerini belirtti.

Trabzon'un tarih, kültür, sanat ve ticaret şehri olduğuna dikkati çeken Genç, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu şehir aynı zamanda yetiştirdikleriyle de ünlü bir şehirdir. O nedenle gelecek nesillerimiz şehre karakterini, duruşunu ortaya koyan ve emek verenleri tanımalıdır. Özellikle ülkemizi o zor şartlarından çıkarak tam bağımsız Türkiye yolculuğunda hem Orman Bakanlığı hem Devlet Bakanlığı yapan kıymetli bir şahsiyeti bu güzel eserle beraber anmak, anlamak ve yaşatmak adına bu işe vaziyet ettik. Hayırlı olsun."

Ahmet Şener'in oğlu iş insanı Mustafa Sani Şener ile kızı Prof. Dr. Sezer Şener Komsuoğlu da aileleri adına yetkililere teşekkür etti.

Törene, eski bakan Faruk Özak, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu, Ortahisar Belediye Başkan Vekili Cüneyt Zorlu ve davetliler katıldı.