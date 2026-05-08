Ahmet Şık'tan Çevre Kirliliği İddiası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ahmet Şık'tan Çevre Kirliliği İddiası

08.05.2026 13:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TİP Milletvekili Ahmet Şık, Alagöz Madencilik'in derelere atık su deşarjını TBMM gündemine taşıdı.

(ANKARA) - TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, AK Partili Cantürk Alagöz'ün sahibi olduğu madencilik şirketine ait maden sahasından dereye atık su deşarjı yapıldığı iddiasını TBMM gündemine taşıdı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Şık, "Tekrarlanan ihlallere rağmen işletmenin faaliyetlerinin tamamen durdurulmamasının gerekçesi nedir?" diye sordu.

Giresun'un Doğankent ilçesine bağlı Çatalağaç köyünde faaliyet gösteren ve AK Parti Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz'e ait olan Alagöz Madencilik şirketinin, atık sularını dereye deşarj ederek çevre kirliliğine yol açtığını ifade eden TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, konuyu TBMM gündemine taşıdı. Şık, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi.

Şık, soru önergesinde şu ifadelere yer verdi:

"Giresun ili Doğankent ilçesine bağlı Çatalağaç Deresi'nde AKP Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz'ün sahibi olduğu Alagöz Madencilik Şirketi'ne ait maden sahasından atık su deşarjı yapıldığı kamuoyuna yansımıştır. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından birkaç kez cezai işlem yapılmasına rağmen değişen bir durum olmamıştır. Son olarak 4 Mayıs 2026 tarihinde, ihlalin tekrarı nedeniyle 3 katı yaptırım uygulanarak 2 milyon 517 bin TL ceza uygulandığı açıklanmıştır. Tüm yaşananlar denetimlerin yetersizliğini ve yaptırımların caydırıcılığının olmadığını gözler önüne sermektedir. Tüm bunlara rağmen, Bakanlığınızın ilgili şirkete cezai işlem uygulandığını tekrarlamaktan bir adım öteye gidemediği görülmektedir"

Şık, Bakan Kurum'a şu soruları yöneltti:

"Alagöz Madencilik Şirketi'ne ait söz konusu maden sahasında son 5 yıl içerisinde kaç denetim gerçekleştirilmiştir? Bu denetimlerin sonuçları nelerdir? Tekrarlanan ihlallere rağmen işletmenin faaliyetlerinin, sadece yeraltı galerisinde değil, tamamen durdurulmamasının gerekçesi nedir? Uygulanan 2 milyon 517 bin TL tutarındaki cezanın, şirketin ekonomik büyüklüğü dikkate alındığında caydırıcı olduğu düşünülmekte midir? Çatalağaç Deresi'nde meydana gelen kirliliğin ekolojik etkilerine ilişkin kapsamlı bir analiz yapılmış mıdır? Yapıldıysa sonuçları nelerdir? Bölgedeki su varlıklarının ve ekosistemin eski haline getirilmesi için hangi somut adımlar atılacaktır?"

"ŞİRKETİN ÇEVREYE VERDİĞİ ZARARIN TAZMİNİ İÇİN HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI MI?"

Bölgede yaşayan yurttaşların sağlık durumuna ilişkin bir tarama yapılmış mıdır? Yapılmadıysa yapılması planlanmakta mıdır? Giresun Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün denetim süreçlerinde herhangi bir ihmal veya kusur tespit edilmiş midir? Bu konuda idari bir soruşturma başlatılmış mıdır? Türkiye genelinde benzer maden işletmelerinde yaşanan çevre ihlallerinin önüne geçmek için Bakanlığınızın yeni bir düzenleme veya yaptırım planı var mıdır? Şirketin çevreye verdiği zararın tazmini için herhangi bir hukuki süreç başlatılmış mıdır? Doğankent ilçesinde faaliyet gösteren Alagöz Madencilik'e ait işletmenin ruhsatının iptal edilmesi yönünde Bakanlığınız tarafından herhangi bir işlem başlatılmış mıdır? Başlatılmadıysa gerekçesi nedir?"

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ahmet Şık'tan Çevre Kirliliği İddiası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Real Madrid’de yumruk yumruğa kavga Yıldız futbolcu hastanelik oldu Real Madrid'de yumruk yumruğa kavga! Yıldız futbolcu hastanelik oldu
Gerilim sonrası ilk temas Rubio ile Papa Vatikan’da bir araya geldi Gerilim sonrası ilk temas! Rubio ile Papa Vatikan'da bir araya geldi
Beşiktaş aradığı golcüyü çok uzaklarda değil, Gaziantep’te buldu Beşiktaş aradığı golcüyü çok uzaklarda değil, Gaziantep'te buldu
TOGG’dan yeni anlaşma Ucuz 3 yeni model geliyor TOGG'dan yeni anlaşma! Ucuz 3 yeni model geliyor
Arda Turan bu akşam tarih yazabilir Arda Turan bu akşam tarih yazabilir
Damadını öldüren kayınvalidenin ifadesi ortaya çıktı Bakın ne yaşanmış Damadını öldüren kayınvalidenin ifadesi ortaya çıktı! Bakın ne yaşanmış

12:42
Türkiye sınırına dev yatırım üssü kuruluyor: 250 bin kişiye iş, 5 milyar dolar ihracat
Türkiye sınırına dev yatırım üssü kuruluyor: 250 bin kişiye iş, 5 milyar dolar ihracat
12:21
Yeni yasa teklifi Meclis’e geliyor: Tarım arazilerinde kooperatif üzerinden yapılaşmaya son
Yeni yasa teklifi Meclis'e geliyor: Tarım arazilerinde kooperatif üzerinden yapılaşmaya son
11:29
ODTÜ’de Türk bayrağı açan öğrencilere saldıran kişi böyle gözaltına alındı
ODTÜ'de Türk bayrağı açan öğrencilere saldıran kişi böyle gözaltına alındı
11:28
Dünya devi firma Türkiye’den çekiliyor Yüzlerce çalışan işsiz kalacak
Dünya devi firma Türkiye'den çekiliyor! Yüzlerce çalışan işsiz kalacak
11:15
İşte Özgür Özel tarafından Burcu Köksal’a atıldığı konuşulan tek cümlelik mesaj
İşte Özgür Özel tarafından Burcu Köksal'a atıldığı konuşulan tek cümlelik mesaj
11:06
Kıraathane görünümlü kumarhane Kadınları kullanıp çiftçileri borçlandırmışlar
Kıraathane görünümlü kumarhane! Kadınları kullanıp çiftçileri borçlandırmışlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2026 13:20:04. #.0.4#
SON DAKİKA: Ahmet Şık'tan Çevre Kirliliği İddiası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.