Ahmet Şık'tan Çevre Kirliliği İddiası

(ANKARA) - TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, AK Partili Cantürk Alagöz'ün sahibi olduğu madencilik şirketine ait maden sahasından dereye atık su deşarjı yapıldığı iddiasını TBMM gündemine taşıdı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Şık, "Tekrarlanan ihlallere rağmen işletmenin faaliyetlerinin tamamen durdurulmamasının gerekçesi nedir?" diye sordu.

Giresun'un Doğankent ilçesine bağlı Çatalağaç köyünde faaliyet gösteren ve AK Parti Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz'e ait olan Alagöz Madencilik şirketinin, atık sularını dereye deşarj ederek çevre kirliliğine yol açtığını ifade eden TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, konuyu TBMM gündemine taşıdı. Şık, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi.

Şık, soru önergesinde şu ifadelere yer verdi:

"Giresun ili Doğankent ilçesine bağlı Çatalağaç Deresi'nde AKP Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz'ün sahibi olduğu Alagöz Madencilik Şirketi'ne ait maden sahasından atık su deşarjı yapıldığı kamuoyuna yansımıştır. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından birkaç kez cezai işlem yapılmasına rağmen değişen bir durum olmamıştır. Son olarak 4 Mayıs 2026 tarihinde, ihlalin tekrarı nedeniyle 3 katı yaptırım uygulanarak 2 milyon 517 bin TL ceza uygulandığı açıklanmıştır. Tüm yaşananlar denetimlerin yetersizliğini ve yaptırımların caydırıcılığının olmadığını gözler önüne sermektedir. Tüm bunlara rağmen, Bakanlığınızın ilgili şirkete cezai işlem uygulandığını tekrarlamaktan bir adım öteye gidemediği görülmektedir"

Şık, Bakan Kurum'a şu soruları yöneltti:

"Alagöz Madencilik Şirketi'ne ait söz konusu maden sahasında son 5 yıl içerisinde kaç denetim gerçekleştirilmiştir? Bu denetimlerin sonuçları nelerdir? Tekrarlanan ihlallere rağmen işletmenin faaliyetlerinin, sadece yeraltı galerisinde değil, tamamen durdurulmamasının gerekçesi nedir? Uygulanan 2 milyon 517 bin TL tutarındaki cezanın, şirketin ekonomik büyüklüğü dikkate alındığında caydırıcı olduğu düşünülmekte midir? Çatalağaç Deresi'nde meydana gelen kirliliğin ekolojik etkilerine ilişkin kapsamlı bir analiz yapılmış mıdır? Yapıldıysa sonuçları nelerdir? Bölgedeki su varlıklarının ve ekosistemin eski haline getirilmesi için hangi somut adımlar atılacaktır?"

"ŞİRKETİN ÇEVREYE VERDİĞİ ZARARIN TAZMİNİ İÇİN HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI MI?"

Bölgede yaşayan yurttaşların sağlık durumuna ilişkin bir tarama yapılmış mıdır? Yapılmadıysa yapılması planlanmakta mıdır? Giresun Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün denetim süreçlerinde herhangi bir ihmal veya kusur tespit edilmiş midir? Bu konuda idari bir soruşturma başlatılmış mıdır? Türkiye genelinde benzer maden işletmelerinde yaşanan çevre ihlallerinin önüne geçmek için Bakanlığınızın yeni bir düzenleme veya yaptırım planı var mıdır? Şirketin çevreye verdiği zararın tazmini için herhangi bir hukuki süreç başlatılmış mıdır? Doğankent ilçesinde faaliyet gösteren Alagöz Madencilik'e ait işletmenin ruhsatının iptal edilmesi yönünde Bakanlığınız tarafından herhangi bir işlem başlatılmış mıdır? Başlatılmadıysa gerekçesi nedir?"