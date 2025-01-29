Ahşap Sanatçısı Nezihi Ünal Demirtaş Hayatını Kaybetti

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Mersin'in Tarsus ilçesinde 62 yaşında geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden ahşap oyma sanatçısı Nezihi Ünal Demirtaş'ın cenazesi toprağa verildi.

İlçedeki evinde dün geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Demirtaş için Tarsus Şehir Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.

Törene, ahşap oyma sanatçısının ailesi ve yakınlarının yanı sıra Tarsus Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz, Belediye Başkanı Ali Boltaç ve AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir de katıldı.

İlçe Müftüsü Murat Akçay'ın kıldırdığı namazın ardından Demirtaş'ın cenazesi, Çukurbağ Mahallesi'ndeki mezarlıkta defnedildi.