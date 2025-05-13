Vezirköprü Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından Aile Haftası ve Engelliler Haftası kapsamında "Aile Buluşması Bilim Şenliği" düzenlendi.

Vezirköprü Belediyesi Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe, Kaymakam Özgür Kaya, Vezirköprü Belediye Başkan Vekili Mehmet Gülburun, Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Necmettin Aygün, Vezirköprü Belediye Başkan Vekili Mehmet Gülburun, Vezirköprü Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Doğan İlişli, kurum personeli ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İlişli, yaptığı konuşmada, aile bağlarının güçlendirilmesinin önemine vurgu yaparak, "Bu özel haftada ailelerimize daha çok zaman ayırarak onlarla iletişim kurmalı, onlara sevgi ve destek vererek aile bağlarımızı güçlendirmeliyiz. Ailemize, hayatımızın en önemli parçasına değer vererek geleceğimizi daha parlak hale getirebiliriz. Bu vesileyle tüm ailelerimizin Aile Haftası'nı kutluyor, huzur, mutluluk ve sağlık dolu günler diliyorum." dedi.

Etkinlikte, Prof. Dr. Selim Eren "Güçlü Toplum İçin Güçlü Aile", Doç. Dr. Şener Şentürk ise "Güçlü Aile İçin Etkili İletişim" başlıklı sunum yaptı.

Günün anısına konuşmacılara plaket ve çiçek takdim edildi.

Program sonunda, Nerik Kadın Girişimci Üretim ve İşletme Kooperatifi tarafından hazırlanan ikramlar, katılımcılara sunuldu.