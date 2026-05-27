Aile Dramı: Dayı, Yeğeni Tarafından Öldürüldü
27.05.2026 11:05
Bursa'da, yeğeni annesine şiddet uyguladığı için dayısını döverek öldürdü. Olay 3 gün sonra ortaya çıktı.

BURSA'da Cüneyt Taşkıran (60), annesi Çiğdem Alay'ı (63) dövdüğü için tepki gösterdiği yeğeni Erdem Alay (35) tarafından dövülerek öldürüldü. Olay, 3 gün boyunca yaralı annesi ve dayısının cesediyle aynı evde kalan Erdem Alay'ın alkolün etkisiyle, dayısının öldüğünü söylediği taksi şoförlerinin ihbarıyla ortaya çıktı.

Olay, 23 Mayıs'ta öğle saatlerinde Osmangazi ilçesi İstiklal Mahallesi Uludağ Sokak'taki bir evde meydana geldi. Mehter takımında görevli Cüneyt Taşkıran yalnız yaşadığı evine bir süre önce ablası ve yeğenini de aldı. İddiaya göre, Taşkıran ile ablası Çiğdem Alay ve yeğeni Erdem Alay, birlikte içki içti. Erdem Alay, bir süre sonra annesine şiddet uygulamaya başladı. Ablasını korumak isteyen Taşkıran ile yeğeni arasında tartışma çıktı. Erdem Alay, dayısını döverek öldürdü.

TAKSİ DURAĞINDAKİ ŞOFÖRLERE SÖYLEDİ

3 gün boyunca yaralı haldeki annesi ve dayısının cesediyle aynı evde kalan Erdem Alay, 25 Mayıs'ta mahalledeki taksi durağına gidip, dayısının evde hareketsiz halde yattığını söyledi. Taksi durağındaki şoförlerin karakola ihbarda bulunması üzerine adrese İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Cüneyt Taşkıran'ın mutfak kapısının önündeki cesediyle karşılaştı. Bozulmaya başlayan ceset, savcının incelemesinin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Yaralanan Çiğdem Alay ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

ANNESİNE ŞİDDET UYGULADIĞI İÇİN TUTUKLANMIŞ

Olay yerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Erdem Alay'ın emniyetteki ifadesinde suçunu kabul etmediği ve 12 gündür evde olmadığını söylediği belirtildi. Öte yandan, madde bağımlısı olduğu iddia edilen Erdem Alay'ın daha önce de annesine şiddet uyguladığı için tutuklandığı bildirildi.

Bu arada Cüneyt Taşkıran'ın bateri çalarken ve görevli olduğu mehter takımında davul çaldığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Kaynak: DHA

