Aile Hakemliği Önerisi

10.03.2026 18:04
HÜDA PAR Milletvekili Demir, boşanma davalarında aile arabuluculuğunun önemine dikkat çekti.

(TBMM) - Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Gaziantep Milletvekili Şehzade Demir, aileye yönelik tehditlerin bertaraf edilmesi ve aile içi uyuşmazlıklarda tarafları uzlaşmaya teşvik edecek aile hakemliği ve aile arabuluculuğu mekanizmalarının hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şehzade Demir, TBMM'deki basın toplantısında, 12. Yargı Paketi'nin yakın bir tarihte Meclis'e geleceğinin konuşulduğunu belirtti.

Demir, "Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek'in göreve başlamasının ardından özellikle 12. Yargı Paketi kapsamında kamuoyuna yaptığı açıklamaları dikkatle takip ediyoruz. Boşanma davalarında tarafların boşanma konusunda anlaşmaları halinde bu hususun arabuluculuk yoluyla sonuçlandırılması nafaka, tazminat ve velayet gibi taleplerin ise ayrı yargılamalara konu edilmesi yönündeki yaklaşım, yıllarca süren davaların doğurduğu mağduriyetlerin azaltılması bakımından çok çok önemlidir. Ancak son yıllarda artan boşanmalar, evliliğin giderek zorlaşması ve aile içi sorunların neredeyse tamamen bütün boyutlarıyla mahkeme süreçlerine bırakılması aile kurumunun ciddi şekilde sarsıldığını göstermektedir. Oysa aile yalnızca bireylerin değil toplumun da temel direğidir" diye konuştu.

"Yargı süreçlerinin uzunluğu geciken adalet sorununu derinleştirmektedir"

Şehzade Demir, aileye yönelik tehditlerin bertaraf edilmesi ve aile içi uyuşmazlıklarda tarafları uzlaşmaya teşvik edecek aile hakemliği ve aile arabuluculuğu mekanizmalarının hayata geçirilmesinin çok büyük önem arz ettiğine dikkati çekti.

Yargı süreçlerinin uzunluğunun, geciken adalet sorununu derinleştirdiğini söyleyen Demir, "Hedef süre uygulamalarının fiilen işler hale getirilmesi ve yargılamaların daha hızlı, daha etkin ve sonuç alıcı şekilde yürütülmesini sağlayacak düzenlemeler kaçınılmazdır" ifadelerini kullandı.

Ayrıca infaz sistemindeki farklı uygulamalarının eşitsizlikler doğurduğuna değinen Demir, "Bu eşitsizliklerin giderilmesi adli ya da siyasi suç ayrımı yapılmaksızın tekli ve adil bir infaz sisteminin tesis edilmesi de toplumsal beklentiler arasındadır. Önümüzdeki günlerde çıkarılması öngörülen 12. yargı paketinin bu alanlarda güçlü düzenlemeler işlemesi gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

