Aile Hekimleri Grevde, Halk Mağdur Olmadı - Son Dakika
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Aile Hekimleri Grevde, Halk Mağdur Olmadı

Trabzon Sağlık Müdürü Usta, aile hekimlerinin grevinde halkın mağduriyetine yol açılmadığını belirtti.

07.11.2024 16:16
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Trabzon Sağlık Müdürü Hakan Usta, aile hekimlerinin 3 günlük iş bırakma eylemleri sürecinde, halkın mağduriyetine yol açılmayacak şekilde yöneticilerin de koordinasyonunda iş süreçlerinin yönetildiğini bildirdi.

Usta, yaptığı yazılı açıklamada, ülke genelinde aile hekimlerinin, Resmi Gazete'de 30 Ekim'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"e ilişkin tepkilerini dile getirmek için 3 günlük iş bırakma eylemi gerçekleştirdiğini anımsattı.

Trabzon'da 285 aile hekiminden birinci gün 12'sinin, ikinci gün 3'ünün eyleme katıldığını, üçüncü günde hiçbir hekimin eyleme gitmediğini belirten Usta, "Halkımızın mağduriyetine yol açılmayacak şekilde yöneticilerimizin de koordinasyonunda iş süreçleri yönetilmiştir." ifadesini kullandı.

Usta, greve konu olan yeni aile hekimliği yönetmeliğine ilişkin de şu değerlendirmede bulundu:

"Bakanlığımız, gelecekte yaşanılabilecek sağlık sorunlarını görerek belirli uygulama yöntemleri geliştirmek durumunda kalmıştır. Bu uygulamaları da yeni aile hekimliği yönetmeliği içerisine koyarak aile hekimlerine hem toplum sağlığı için gerekli çalışmaları yaptırmak hem de karşılığında daha fazla kazanç elde edebilme imkanını oluşturmuştur. Toplum sağlığını ilgilendiren konulardan bahsedecek olursak onlardan biri antibiyotiklerle ilgili karar olup gelecekte antibiyotiklere toplumsal direnç gelişebilmesi nedeniyle ihtiyaç olduğunda kullanılamaz duruma sürüklenmemizin önüne geçebilme adına alınan karardır. Diğeri ise normal gebeliğe teşvik ve gebe, bebek ve lohusa takiplerinin daha düzenli bir şekilde yapılarak anne ve bebeğin sağlığını koruma altına alabilme çalışmasıdır.

Bunlar yapıldığı takdirde gelecekte toplum sağlığı açısından daha güvende olduğumuzu söyleyebilmek mümkün olacaktır. Bu takiplerin yapılabileceği yegane yer de aile sağlığı merkezleri olup aile hekimlerimizin bu konuda rolleri büyük ve anlamlıdır. Bu doğrultuda Sağlık Bakanlığımız aile hekimlerini ekonomik olarak da memnun edecek şekilde düzenlemeler yapmış ve 1 Kasım itibarıyla yeni uygulama yöntemlerine adaptasyonu için gerekli bilgilendirmeleri iletmiştir. Beklentimiz toplum sağlığı açısından riskleri en aza indirgemek ve geleceğe daha umutla bakmaktır. Bu doğrultuda duyarlı olan tüm aile hekimlerimize ve sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA

Politika, trabzon, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aile Hekimleri Grevde, Halk Mağdur Olmadı - Son Dakika

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