Aile Hekimlerine Yeni İzinler - Son Dakika
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Aile Hekimlerine Yeni İzinler

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Sağlık Bakanı Memişoğlu, aile hekimlerine Leflunomid reçeteleme yetkisi verildiğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sağlık Uygulama Tebliği'nde (SUT) yapılan düzenlemeye ilişkin, "Yeni düzenleme ile aile hekimlerimize Leflunomid reçeteleme yetkisi tanındı, nörolojik hastalarımızın enteral beslenme ürünlerinin rapor süreleri 1 yıla uzatıldı." ifadesini kullandı.

Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından, Resmi Gazete'de yayımlanan "Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"e ilişkin paylaşımda bulundu.

Sağlık sistemini güçlendiren adımları kararlılıkla atmaya devam ettiklerini belirten Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Yeni düzenleme ile aile hekimlerimize Leflunomid reçeteleme yetkisi tanındı, nörolojik hastalarımızın enteral beslenme ürünlerinin rapor süreleri 1 yıla uzatıldı, eczanelerimizde hazırlanan majistral ilaçlara sağlanan destek yüzde 40 oranında artırıldı, 2 hemofili B ve 1 kanser ilacı geri ödeme kapsamına dahil edildi, çocuk cerrahisi tarafından yapılan yüksek zorluk dereceli cerrahi işlemler ödeme kapsamına alındı. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun."

Kaynak: AA

Sağlık Bakanı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aile Hekimlerine Yeni İzinler - Son Dakika

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