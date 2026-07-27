Aile Kampı Etkinliği 81 İlde Başlıyor - Son Dakika
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Aile Kampı Etkinliği 81 İlde Başlıyor

Aile Kampı Etkinliği 81 İlde Başlıyor
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8 Ağustos 2026'da Türkiye genelinde düzenlenecek 'Aile Kampı', doğa sevgisini aşılayacak.

(ANKARA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ailelerin doğayla bağlarını güçlendirmek, çocuklarda doğa sevgisi ve çevre bilinci oluşturmak amacıyla 8 Ağustos 2026 tarihinde Türkiye genelindeki 81 ilde eş zamanlı olarak "Aile Kampı" etkinliği düzenleneceğini açıkladı.

Tarım ve Drman Bakanı İbrahim Yumaklı, yaptığı açıklamada, geçtiğimiz yıl yoğun ilgi gören "Baba-Çocuk Kampı" etkinliğinin ardından bu yıl kapsamın genişletilerek "Aile Kampı" formatına dönüştürüldüğünü belirterek, bu organizasyonla ailelerin korunan alanlarda doğayla iç içe vakit geçirmelerinin ve farklı etkinlikleri birlikte deneyimlemelerinin sağlanacağını vurguladı.

Etkinlikle ailelere unutulmaz bir doğa deneyimi sunulmasının, çocukların ise doğayı yaşayarak tanımalarının ve sürdürülebilir yaşam konusunda farkındalık kazanmalarının hedeflendiğine işaret eden Yumaklı, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın doğayı sadece kitaplarda veya ekranlarda değil, bizzat yaşayarak, hissederek tanımasını istiyoruz. Düzenleyeceğimiz bu kapsamlı etkinlikle çocuklarımız sürdürülebilir yaşam konusunda farkındalık kazanırken, aileler de şehir hayatının stresinden uzaklaşarak doğayla iç içe huzurlu bir gün geçirecekler" ifadelerini kullandı.

ÇADIR KONAKLAMALI VEYA GÜNÜBİRLİK KATILIM İMKÂNI

Bakan Yumaklı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) koordinasyonunda gerçekleştirilecek kampta, katılımcıların tercihlerine göre etkinliklere çadır konaklamalı veya günübirlik olarak katılabileceklerini bildirdi.

Kamp süresince alanların uygunluk durumuna göre zengin faaliyetlerin planlandığının altını çizen Yumaklı, program kapsamında doğa yürüyüşleri, çocuklar için doğa atölyeleri, kuş gözlemi, kamp oyunları, kamp ateşi etkinlikleri, geleneksel çocuk oyunları ve yıldız gözlemi gibi pek çok etkinliğin gerçekleştirileceği bilgisini verdi.

EN KAPSAMLI AİLE VE DOĞA TEMALI ORGANİZASYONLARDAN BİRİ OLACAK

"Aile Kampı"nın Türkiye'deki korunan alanlarda düzenlenen en kapsamlı aile ve doğa temalı organizasyonlardan biri olacağına dikkati çeken Yumaklı, kampın Türkiye'nin dört bir yanındaki korunan alanlarda düzenleneceğini dile getirdi.

Yumaklı, Aile Kampı'nın başta Ankara'daki Çubuk Karagöl Tabiat Parkı, İstanbul'daki Şamlar Tabiat Parkı, Antalya'daki Termessos Millî Parkı, Bolu'daki Abant Gölü Millî Parkı ve Muğla'daki Marmaris Millî Parkı olmak üzere 81 ilde belirlenen korunan alanlarda kamp etkinliklerinin gerçekleştirileceğini kaydetti.

Her il için ayrı kontenjanların belirleneceğini belirten İbrahim Yumaklı, başvuru takvimi ve katılım koşullarının önümüzdeki günlerde DKMP Genel Müdürlüğü tarafından kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.

Kaynak: ANKA

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