Aile, Toplumun Temeli

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Aile bizim en önemli kurumumuz, toplumun bel kemiği, çekirdeğidir." ifadesini kullandı.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre Erbaş, Zonguldak'ta din görevlileriyle bir araya geldi.

Açıklamada, Erbaş'ın, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda yaptığı konuşmaya yer verildi.

Erbaş, konuşmasında, din görevlilerinin kanunla görevinin toplumu din konusunda aydınlatmak, topluma inanç ve ibadetler konusunda rehberlik etmek olduğunu vurgulayarak, "Bu devletin bizim kanunumuzdaki görev tanımımız. Peki Allah'ın bizim için belirlediği görev tanımı nedir? Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de; 'İçinizden hayra çağıran, iyiliği emreden, kötülükten men eden bir ümmet bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.' buyurmaktadır. Görevini hakkıyla yapmış ve Rabbine kavuşmuş olanlar için müjdeler olsun onlar kurtulmuşlardır." ifadelerini kullandı.

Din görevlilerinin çalışmasında ihlas, samimiyet, aşk ve heyecanın çok önemli olduğunun altını çizen Erbaş, bu meziyetler olmazsa başarılı olunamayacağını belirtti.

Erbaş, 2025'in Aile Yılı ilan edildiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Aile bizim en önemli kurumumuz, toplumun bel kemiği, çekirdeğidir. Ailemizi, aile değerlerimizi korumamız lazım. İlkelerimize sahip çıkmamız lazım. ve bizim bunları yaparken elimizde öyle güçlü dayanağımız var ki Kur'an ve sünnet önümüzde."

Programa, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer ile Zonguldak İl Müftüsü Aşır Durgun'un da katıldığı belirtildi.