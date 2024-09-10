Bakan Göktaş: Narin İçin Seferberlik - Son Dakika
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Bakan Göktaş: Narin İçin Seferberlik

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Narin'in kaybolmasıyla ilgili olarak devletin tüm kurumlarının seferber olduğunu ve çocuklar için psikososyal destek hizmeti sağladıklarını belirtti. Bakanlık olarak davaya müdahil olacaklarını ve hukuki süreci takip edeceklerini söyledi.

10.09.2024 13:10
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş: (Narin'e ilişkin)

Narin'in kaybolduğu haberi alınır alınmaz devlet tüm kurumlarıyla seferber oldu. Cumhurbaşkanımız da bizzat konunun takipçisi. Bakanlık olarak olaydan etkilenen çocuklar için sürecin en başından itibaren psikososyal destek hizmeti sağlıyoruz. Evlatlarımızın fiziksel ve psikolojik iyilik hallerini sağlamak, onların güvenli bir şekilde büyümelerini sağlamak en hassas olduğumuz konudur.Bakanlık olarak davaya müdahil olacağız. Hukuki süreci sonuna kadar takip edip Narin'i hayattan koparan kişi veya kişilerin en ağır cezayı almaları için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Bunun yanı sıra olayın yaşandığı mahallede psikososyal destek çalışmalarını da sürdürüyoruz

Kaynak: DHA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Mahinur Özdemir Göktaş, Politika, Güncel, Hukuk, Son Dakika

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