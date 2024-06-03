Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Hatay'da 17 yaşındaki kız çocuğunun istismara uğramasına müdahil olacak - Son Dakika
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Hatay'da 17 yaşındaki kız çocuğunun istismara uğramasına müdahil olacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Hatay\'da 17 yaşındaki kız çocuğunun istismara uğramasına müdahil olacak

Bakanlık, Hatay'da yaşanan 17 yaşındaki kız çocuğunun istismar olayına ilişkin müdahillik talebinde bulunduklarını ve dava sürecini titizlikle takip edeceklerini açıkladı. Olayın hemen ardından harekete geçen bakanlık ekipleri, çocuğa danışmanlık ve sağlık tedbirleri uygulamaya başladı. Ayrıca, şüpheli şahıs hakkında verilen adli kontrol şartına itiraz edildi ve dava süreci müdahillik talebiyle takip edilecek.

03.06.2024 10:09
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Hatay'da 17 yaşındaki kız çocuğunun istismara uğramasına ilişkin, müdahillik talebinde bulundukları dava sürecini titizlikle takip edeceklerini bildirdi.

Bakanlıktan, bazı sosyal medya hesaplarından Hatay'da 17 yaşında bir kız çocuğunun istismara uğradığı yönündeki paylaşımlara ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, olayın 16 Mayıs'ta emniyet birimlerine intikal ettiği anda Hatay Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerinin ivedilikle harekete geçtiği belirtildi.

Aynı gün aile bireyleri ile yapılan görüşme neticesinde paylaşımlara konu çocuk hakkında 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında danışmanlık ve sağlık tedbir kararı talep edildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çocuk, Sosyal Ekonomik Destek hizmetimizden faydalandırılmaya başlanmıştır. Ayrıca olay günü itibarıyla aile bireylerinin her birine yönelik psikososyal destek süreci başlatılmıştır. Bakanlık avukatlarımızca, şüpheli şahıs hakkında verilen adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılama kararına itiraz edilmiştir. Müdahillik talebinde bulunduğumuz dava sürecini titizlikle takip edeceğiz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Hatay'da 17 yaşındaki kız çocuğunun istismara uğramasına müdahil olacak - Son Dakika

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