Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile SPK Arasında Finansal Okuryazarlık İşbirliği Protokolü İmzalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile SPK Arasında Finansal Okuryazarlık İşbirliği Protokolü İmzalandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) arasında 'Finansal Okuryazarlığın Yaygınlaştırılmasına Yönelik İşbirliği Protokolü' imzalandı. Protokol kapsamında finansal okuryazarlık eğitimleri düzenlenecek ve finansal okuryazarlığın yaygınlaştırılması hedeflenecek. Protokol 3 yıl geçerli olacak ve Bakanlığın hizmet verdiği bireylerin bilgi ve becerilerinin gelişimi desteklenecek.

12.06.2024 16:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) arasında "Finansal Okuryazarlığın Yaygınlaştırılmasına Yönelik İşbirliği Protokolü" imzalandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen imza törenine, Bakan Yardımcısı Leman Yenigün ve Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül katıldı.

Bakan Yardımcısı Yenigün, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı öncülüğünde faydalı bir protokole imza atacaklarını belirtti.

Bireyden aileye, aileden topluma uzanan çok geniş bir kesimi kapsayacak şekilde hizmetler sunduklarını ifade eden Yenigün, bakanlık olarak kamu kurum ve kuruluşları başta olmak üzere üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör kuruluşlarıyla ortak çalışmalar yaptıklarını anlattı.

Yenigün, Orta Vadeli Program ve 12. Kalkınma Planı çerçevesinde finansal okuryazarlığın yaygınlaştırılması amacıyla okullarda ve sosyal hizmet merkezlerinde finansal okuryazarlık becerilerini güçlendirerek programın yürütülmesi ve tüm kesimler için finansal okuryazarlık eğitimlerinin yaygınlaştırılması hususunun yer aldığını kaydetti.

Hazine ve Maliye Bakanlığının öncülüğünde Sermaye Piyasası Kurulu koordinasyonuyla kurulan Finansal Okuryazarlık Platformu'nun finansal okuryazarlık bilincinin aktarılması konusunda atılan önemli bir adım olduğunu vurgulayan Yenigün, şunları kaydetti:

"İmzalanacak işbirliği protokolüyle, bu kapsamlı platform aracılığıyla, öncelikle kadınlarımız başta olmak üzere kuruluşlarımızdan hizmet alan engelliler, yaşlılar, devlet koruması altındaki çocuklarımız, gençlerimiz, bize emanet olarak bırakılan şehit ailelerimiz de olmak üzere bakanlığımızın hizmet alanına yönelik tüm kesimler için eğitimler düzenlenecek, finansal okuryazarlık konusunda farkındalığın arttırılması sağlanacak ve finansal okuryazarlığın yaygınlaştırılması böylece sağlanacaktır."

Protokolle il müdürlüklerinde uygulamaların takibi ve koordinasyonunda görev alacak personele eğitici eğitimlerini planlayacaklarını belirten Yenigün, 3 yıl sürecek işbirliği kapsamında çalışmalara hızlıca başlayacaklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından Yenigün ve Gönül protokolü imzaladı.

Protokol 3 yıl geçerli olacak

Üç yıl yürürlükte kalması planlanan işbirliği protokolü ile finansal okuryazarlık konusunda toplumsal farkındalığın artırılması ve finansal okuryazarlığın yaygınlaştırılmasına yönelik eğitim faaliyetleriyle Bakanlığın hizmet verdiği bireylerin bilgi ve becerilerinin gelişimi desteklenecek.

Protokol imzalandıktan sonraki 3 ay içerisinde oluşturulacak çalışma takvimi çerçevesinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlükleri için eğitici eğitimleri planlanacak.

Kaynak: AA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, Kamu, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile SPK Arasında Finansal Okuryazarlık İşbirliği Protokolü İmzalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:00 ABD Merkez Bankası, politika faizini 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu. ABD Merkez Bankası, politika faizini 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.
20:04 İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde işçiler iş bıraktı, ortalık savaş alanına döndü İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde işçiler iş bıraktı, ortalık savaş alanına döndü
19:43 Bahçeli’nin imalı ittifak açıklamasına AK Parti’den yanıt gecikmedi: Yolumuza devam edeceğiz Bahçeli'nin imalı ittifak açıklamasına AK Parti'den yanıt gecikmedi: Yolumuza devam edeceğiz
18:09 Bahçeli: Sinan Ateş cinayetine ilişkin duruşmada MHP hazır bulunacak Bahçeli: Sinan Ateş cinayetine ilişkin duruşmada MHP hazır bulunacak
17:13 Bahçeli’nin Erdoğan-Özel görüşmesine yorumu çok sert oldu: Bu görüşmeler bizi hedef alan kampanyaya dönüştü Bahçeli'nin Erdoğan-Özel görüşmesine yorumu çok sert oldu: Bu görüşmeler bizi hedef alan kampanyaya dönüştü
21:02 İmzaların atılması an meselesi Gedson Fernandes’e dudak uçuklatan bonservis İmzaların atılması an meselesi! Gedson Fernandes'e dudak uçuklatan bonservis
20:29 Bu haber hayranlarını üzecek Lionel Messi’den beklenmedik emeklilik kararı Bu haber hayranlarını üzecek! Lionel Messi'den beklenmedik emeklilik kararı
19:47 Akşener’in fotoğraflarının kaldırılasını isteyen İYİ Partili vekille ilgili karar verildi Akşener'in fotoğraflarının kaldırılasını isteyen İYİ Partili vekille ilgili karar verildi
19:21 UEFA’dan EURO 2024 için sürpriz VAR kararı UEFA'dan EURO 2024 için sürpriz VAR kararı
18:40 Taraftarlar çılgına dönecek Dubois’ten Galatasaray’a zehir zemberek sözler Taraftarlar çılgına dönecek! Dubois'ten Galatasaray'a zehir zemberek sözler
18:00 Bodrum’da tiyatro oyuncusu Demet Ersoy terastan düşerek hayatını kaybetti Bodrum'da tiyatro oyuncusu Demet Ersoy terastan düşerek hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2024 21:25:41. #1.12#
SON DAKİKA: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile SPK Arasında Finansal Okuryazarlık İşbirliği Protokolü İmzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement