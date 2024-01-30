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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Metin Kolca 15 Temmuz gazisi değil - Son Dakika
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Metin Kolca 15 Temmuz gazisi değil

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kaynakları, Metin Kolca'nın 15 Temmuz gazisi olmadığını ve Bakanlıkta bu kişiyle ilgili bir kaydın bulunmadığını açıkladı. Kolca'nın kendisini gazilikle tanıtmasına rağmen Bakanlık, söz konusu kişinin gazi olmadığını belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Metin Kolca 15 Temmuz gazisi değil
30.01.2024 - 15:13,
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kaynakları, bazı haberlere konu olan Metin Kolca'nın 15 Temmuz gazisi olmadığını, Bakanlıkta bu kişiyle ilgili bir kaydın bulunmadığını bildirdi.

Bazı basın yayın organlarında "FETÖ'nün hain darbe girişimine karşı koyarken gazi olduğunu" belirten Metin Kolca'ya ilişkin haberler yer aldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kaynakları, Kolca'nın kendisini "15 Temmuz Gazisi" olarak tanıtmasına rağmen Bakanlıkta böyle bir kaydının bulunmadığını, söz konusu kişinin gazi olmadığını belirtti.

Kaynak: AA
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