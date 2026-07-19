Air Cambodia, Çin'den 20 C909 Jet Alıyor - Son Dakika
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Air Cambodia, Çin'den 20 C909 Jet Alıyor

Air Cambodia, Çin\'den 20 C909 Jet Alıyor
19.07.2026 14:52
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Air Cambodia'nın, Çin'den 20 C909 tipi jet alımına yönelik sözleşme imzaladığı açıklandı.

SHANGHAİ, 19 Temmuz (Xinhua) -- Kamboçya'nın önde gelen havayolu şirketi Air Cambodia, Çin Ticari Uçak Limited Şirketi ile 20 adet C909 tipi bölgesel jet alımı için sözleşme imzaladı.

Çin Ticari Uçak Limited Şirketi'nin açıklamasına göre, Shanghai'da imzalanan sözleşmeyle Air Cambodia, Çin yapımı C909 tipi uçaklar için toplu sipariş veren ilk büyük yabancı havayolu şirketi oldu.

İlk parti uçakların 2026 yılının ikinci yarısında teslim edilmesi ve ticari uçuşlara başlaması planlanıyor.

Sektör uzmanlarına göre yeni uçaklar, Air Cambodia'nın uçuş ağını genişletmesine, taşıma kapasitesini artırmasına ve Kamboçya ile bölgesel pazarlar arasındaki bağlantıları güçlendirmesine katkı sunacak.

Çin Ticari Uçak Limited Şirketi ile Kamboçya Devlet Sivil Havacılık Sekreterliği arasında havacılık güvenliği, uçuşa elverişlilik sertifikasyonu ve personel eğitimi alanlarında işbirliğini derinleştiren bir mutabakat zaptı imzalandı.

ARJ21 olarak bilinen, 78-97 yolcu kapasitesine sahip C909 tipi uçakların, 2.225-3.700 kilometre uçuş menzili bulunuyor. Kısa ve dar pistlere sahip havalimanlarında kullanılmak üzere tasarlanan uçaklar, yüksek sıcaklık, yüksek irtifa ve rüzgarın yandan estiği durumlarda da başarılı performans sergiliyor.

Nisan 2023'te Endonezya'da hizmete girmesinden bu yana yurtdışına açılan C909, an itibarıyla Laos ve Vietnam gibi pazarlarda faaliyet göstererek 28 denizaşırı kente hizmet veriyor ve 1 milyondan fazla yolcu taşıyor.

C909 uçakları, dünyanın en büyük havayolu yolcusu nüfusuna sahip Çin'de yurtiçi bölgesel yolcu uçağı filosunun yaklaşık yüzde 70'ini oluşturuyor.

Çin Sivil Havacılık İdaresi'nin verilerine göre ülke, son iki yılda yıllık yaklaşık 40 milyon yeni hava yolu yolcusu kazanarak toplam hava yolu yolcu sayısını 2019'a kıyasla 160 milyon artışla 470 milyona ulaştırdı.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Teknoloji, Havacılık, Ekonomi, Ulaşım, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Air Cambodia, Çin'den 20 C909 Jet Alıyor - Son Dakika

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