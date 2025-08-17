Air Canada Uçuşlarını Grev Nedeniyle Durdurdu

RICHMOND, 17 Ağustos (Xinhua) -- Kanada'nın en büyük havayolu şirketi Air Canada, 10.000 uçuş görevlisinin başlattığı grev nedeniyle tüm uçuşlarını askıya aldığını duyurdu.

Havayolu şirketi cumartesi günü yaptığı açıklamada, Air Canada Rouge dahil tüm uçuşların grev nedeniyle durdurulduğunu ve grevin devam etmesi halinde günde yaklaşık 130.000 müşterinin etkileneceğini bildirdi.