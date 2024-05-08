Air India Express, kabin ekibinin hastalanması nedeniyle 70 uçuşu iptal etti

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YENİ DELHİ, 8 Mayıs (Xinhua) -- Hindistan'ın özel havayolu şirketi Air India Express'in üst düzey kabin görevlilerinin son dakikada hastalandıklarını bildirmesi üzerine Çarşamba günü yaklaşık 70 uluslararası ve yurt içi uçuşu iptal edildi.

Air India'nın bir yan kuruluşu ve Tata grubunun bir parçası olan özel havayolu şirketi Air India Express, 70'in üzerinde Boeing 737 ve Airbus A320'lerden oluşan filosuyla 31 iç hat ve 14 uluslararası havalimanında haftada 2.500'den fazla uçuş gerçekleştiriyor.

Air India Express'in bir sözcüsü, "Kabin ekibimizin bir bölümü dün geceden itibaren son dakikada hastalanarak uçuş gecikmelerine ve iptallerine neden oldu. Ekiplerimiz, bu olayın arkasındaki nedenleri anlamak için mürettebatla görüşüyor ve misafirlerimize verilen rahatsızlığı en aza indirmek için bu sorunla etkin bir şekilde ilgileniyor" açıklamasını yaptı.

Sözcü ayrıca yolculara para iadesi yapılacağını veya biletlerinin talebe göre başka bir tarihe erteleneceğini söyledi.