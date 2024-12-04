Airbus, Tianjin'de Güvenlik Eğitim Merkezi Açtı

TİANJİN, 4 Aralık (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Tianjin kentinde Airbus'ın Çin'deki ilk güvenlik eğitim merkezinin kurdele kesme törenine katılan Airbus Çin Operasyon Direktörü Erik Buschmann (solda), Airbus Havacılık Güvenliği Yönetimi Başkanı Yannick Malinge (ortada) ve Airbus Başkan Yardımcısı ve Airbus Çin CEO'su George Xu, 3 Aralık 2024. (Xinhua)
Avrupalı uçak üreticisi Airbus, Çin'deki ilk güvenlik eğitim merkezini ülkenin kuzeyindeki liman kenti Tianjin'de bulunan tesislerinde açtı.
Merkez, şirketin kurum içinde güvenlik kültürünü güçlendirme ve sektör genelinde güvenlik bilincini geliştirme yönündeki küresel çabaları çerçevesine salı günü hizmete girdi.
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