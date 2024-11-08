Ajax-Maccabi Maçında Saldırı

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(ANKARA) – Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da, Ajax'a konuk olan Maccabi Tel Aviv takımının taraftarları maç sonrası saldırıya uğradı. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, saldırılarda 10 İsrail vatandaşının yaralandığını kaydederken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "İsrail vatandaşlarına yönelik şiddetli bir saldırının" ardından Amsterdam'a gönderilen iki kurtarma uçağının yola çıktığını açıkladı. Hollanda Başbakanı Dick Schoof, İsrailli vatandaşlara yönelik şiddetin "kabul edilemez" olduğunu belirterek, polisin Hollanda ve İsrail takımları arasındaki futbol maçı sonrası yaşanan şiddet olaylarında 57 kişinin gözaltına alındığını ifade etti.

UEFA Avrupa Ligi'nin 4'üncü haftasında Amsterdam'ın Johan Cruijff Arenası'nda gerçekleşen maçta Hollanda takımı Ajax, İsrail futbol takımı Maccabi Tel Aviv'i 5-0 yendi. Maçı izlemeye Hollanda'ya giden İsrailli taraftar grubu maç sonrası saldırıya uğradı. Saldırılarda 10 İsrail vatandaşının yaralandığını bildiren İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Amsterdam'da bulunan İsrail vatandaşlarına otellerinden çıkmamaları tavsiyesinde bulundu. İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, yaşanan şiddet olayları ardından Hollanda'ya gönderilen iki kurtarma uçağının yola çıktığını açıkladı.

Israil Başbakanlık Ofisi'nin olaya ilişkin açıklamasında, "Başbakan Binyamin Netanyahu'nun talimatı doğrultusunda, İsrailli vatandaşları, yaralılar dahil, Hollanda'ya getirmek üzere Amsterdam'a gönderilen İsrail uçakları şu anda yola çıkmış durumda. Olayların patlak vermesinden bu yana, Başbakan Netanyahu, Askeri Sekreteri ve Dışişleri Bakanı ile doğrudan iletişimde bulunurak, durumla ilgili düzenli güncellemeler almış ve talimatlarının uygulanmasını takip etmiştir" denildi.

İsrail Başbakanlik Ofisi, "İsrail vatandaşlarına yönelik şiddetli bir saldırı" olarak nitelendirdiği olayların ardından yaptığı ilk açıklamada, "Başbakan Netanyahu'nun dehşet verici olayı en büyük ciddiyetle ele almakta ve Hollanda hükümetinden ve güvenlik güçlerinden ayaklanmacılara karşı güçlü ve hızlı bir şekilde harekete geçmelerini ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamalarını talep ettiğini" bildirmişti.

Öte yandan, Hollanda Başbakanı Dick Schoof, yaşanan olayların ardından şuan da Amsterdam'da sakinliğin hakim olduğunu belirterek, olayla ilgili herkesle yakın temas halinde olduğunu bildirdi. Schoof, saldırılara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Amsterdam'dan gelen haberleri dehşetle takip ettim. İsraillilere yönelik anti-semitik saldırılar tamamen kabul edilemez. Olayla ilgili herkesle yakın temas halindeyim. Az önce İsrail Başbakanı Netanyahu ile yaptığım görüşmede, faillerin takip edileceğini ve yargılanacağını vurguladım. Şu anda başkentte sakinlik hakim" ifadelerini kullandı.