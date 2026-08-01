AK Parti, Avrupa'daki Türk toplumu için suç duyurusunda bulundu - Son Dakika
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AK Parti, Avrupa'daki Türk toplumu için suç duyurusunda bulundu

AK Parti, Avrupa\'daki Türk toplumu için suç duyurusunda bulundu
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Zafer Sırakaya, Avrupa'da Türk topluma yönelik nefret içerikli paylaşımlar hakkında suç duyurusu yaptı.

(ANKARA) - AK Parti Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya, Avrupa'daki Türk toplumunu hedef alan sosyal medya paylaşımları hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, AK Parti Dış İlişkiler Başkanı Sırakaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Avrupa'da Türk ve İslam karşıtlığının özellikle yaz aylarında Türkiye'yi ziyaret eden yurt dışındaki vatandaşları hedef alan anonim hesaplar üzerinden yeniden gündeme geldiğini belirtti.

Toplumsal barışı zedelemeyi amaçladığını savunduğu hakaret, aşağılama ve nefret içerikli paylaşımlar hakkında gerekli hukuki başvuruların yapıldığını ifade eden Sırakaya, sürecin takipçisi olacaklarını bildirdi.

Sırakaya, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa'da son dönemde sistematik şekilde körüklenen Türk ve İslam düşmanlığının, özellikle yaz dönemlerinde Türkiye'yi ziyaret eden yurt dışı Türk toplumunu hedef alan anonim ve kimliksiz sosyal medya hesapları üzerinden yeni bir boyut kazandığını müşahede ediyoruz. Milletimizi ve Avrupa Türk toplumunu hedef gösteren, toplumsal barışı zedelemeyi amaçlayan provokatif nefret paylaşımlarına karşı daha önce olduğu gibi bugün de gerekli suç duyurularında bulunduk. Sürecin sonuna kadar da kararlılıkla takipçisi olacağız. Yaz tatilinin ardından yeniden yaşadıkları ülkelere dönmeye başlayan vatandaşlarımızı sosyal medya üzerinden hakaret, aşağılama ve nefret diliyle hedef alan hesapların, belirli dönemlerde aynı yöntem ve söylemlerle yeniden ortaya çıkması dikkat çekicidir.

Hiç kimse anonim hesapların arkasına saklanarak nefret suçu işleyebileceğini düşünmesin. Bu hesapların arkasındaki kişi veya yapıların tespiti, varsa aralarındaki irtibatların ve organize bağlantıların ortaya çıkarılması ile sorumluların hukuk önünde hesap vermesi için ilgili kurumlarımız nezdindeki süreçler titizlikle takip edilmektedir. 7,5 milyonu aşan yurt dışındaki vatandaşlarımız ve Avrupa Türk toplumu, necip milletimizin ayrılmaz bir parçasıdır. Kimliklerine, inançlarına, kültürlerine ve onurlarına yönelen her saldırının karşısında olmaya; ırkçılığa, yabancı düşmanlığına ve İslam karşıtlığına karşı ulusal ve uluslararası tüm hukuk zeminlerinde mücadelemizi aynı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Nefreti körükleyenlere de, buna zemin hazırlayanlara da asla geçit vermeyeceğiz."

Kaynak: ANKA

Zafer Sırakaya, İnsan Hakları, Dış Politika, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti, Avrupa'daki Türk toplumu için suç duyurusunda bulundu - Son Dakika

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