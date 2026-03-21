AK Parti Bayramlaşma Programı Düzenledi

21.03.2026 01:02
AK Parti İstanbul İl Başkanlığında, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İl Başkanlığı binasında düzenlenen programa Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, MKYK üyeleri, milletvekilleri, ilçe başkanları, belediye başkanları, kadın ve gençlik kolları temsilcileri ile teşkilat mensubu ve vatandaşlar katıldı.

Programda katılımcılara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ramazan Bayramı mesajı dinletildi.

Bakan Kacır, programda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada zorlu bir dönemden geçtiğini ancak birlik ve beraberlik sayesinde Ramazan Bayramı'nın huzur içinde idrak edildiğini söyledi.

Kacır, Türkiye'nin her alanda daha güçlü hale geldiğini, bu gücün en önemli unsurunun birlik ve beraberlik olduğunu vurguladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, partinin kuruluşundan bu yana güçlü bir teşkilat yapısıyla yoluna devam ettiğini belirtti.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ise ramazan ayı boyunca İstanbul'un 39 ilçesi ve 961 mahallesinde yoğun çalışma yürüttüklerini dile getirdi.

Teşkilatın tüm kademeleriyle sahada olduğunun altını çizen Özdemir, yüz binlerce haneye ulaştıklarını, yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklara bayramlık desteği sağladıklarını ifade etti.

Ramazan süresince meydanlarda ve hastanelerde iftar saatlerinde ikramlarda bulunduklarını, 3 bin 600 camide teravih sonrası vatandaşlarla bir araya geldiklerini aktaran Özdemir, kadın ve gençlik kollarının üniversite iftarları, hane ziyaretleri ve çeşitli etkinliklerle sahada aktif rol aldığını kaydetti.

Program toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Kaynak: AA

İzlemeyenler pişman Dün gece neler oldu neler İzlemeyenler pişman! Dün gece neler oldu neler
İran yeni silahını ilk kez kullandı İran yeni silahını ilk kez kullandı
Savaşta üstünlük el değiştirdi ABD’ye bir günde iki ağır darbe Savaşta üstünlük el değiştirdi! ABD'ye bir günde iki ağır darbe
İstanbul’da facia Bayramın ilk saatlerinde 3 can kaybı İstanbul'da facia! Bayramın ilk saatlerinde 3 can kaybı
Adana’da yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var Adana'da yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
Şampiyonluk gidince delirdiler Kupayı askeri üsse götürüp tehdit ettiler Şampiyonluk gidince delirdiler! Kupayı askeri üsse götürüp tehdit ettiler

23:05
Trump ateşkes kapılarını kapattı, bölge alev alev
Trump ateşkes kapılarını kapattı, bölge alev alev
22:42
Rusya’nın, ABD’ye “Ukrayna şartıyla“ İran’a istihbarat desteğini kesmeyi teklif ettiği öne sürüldü
Rusya'nın, ABD'ye "Ukrayna şartıyla" İran'a istihbarat desteğini kesmeyi teklif ettiği öne sürüldü
22:30
Fitch: Hürmüz Boğazı 6 ay kapalı kalırsa petrol fiyatları ortalama 120 doları görebilir
Fitch: Hürmüz Boğazı 6 ay kapalı kalırsa petrol fiyatları ortalama 120 doları görebilir
22:07
Ünlü şarkıcıdan veda gibi not: Bana bir şey olursa gözümü arkada bırakmayın
Ünlü şarkıcıdan veda gibi not: Bana bir şey olursa gözümü arkada bırakmayın
22:05
İngiltere, ABD’nin İran’ın füze üslerine yönelik saldırılarında İngiliz üslerini kullanmasına izin verdi
İngiltere, ABD'nin İran'ın füze üslerine yönelik saldırılarında İngiliz üslerini kullanmasına izin verdi
21:25
Sakatlıklarla boğuşan Osimhen’e ülkesinde dua desteği
Sakatlıklarla boğuşan Osimhen'e ülkesinde dua desteği
