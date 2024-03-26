AK Parti Bilecik Belediye Başkan Adayı Mustafa Yaman, esnaf ve vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
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AK Parti Bilecik Belediye Başkan Adayı Mustafa Yaman, esnaf ve vatandaşlarla buluştu

AK Parti Bilecik Belediye Başkan Adayı Mustafa Yaman, esnaf ve vatandaşlarla buluştu

AK Parti'nin Bilecik Belediye Başkan adayı Mustafa Yaman, kent merkezindeki kapalı pazar yerinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Yaman, ziyarette hayata geçirmeyi planladığı projeler hakkında bilgi verdi. Esnaf ve vatandaşlar, Yaman'a teşekkür etti. Yaman, seçilmesi halinde kapalı pazar yerini daha kullanışlı hale getireceklerini ve Bilecik için çalışacaklarını vurguladı. Ziyarete AK Parti İl Başkanı, Merkez İlçe Başkanı, İl Genel ve Belediye Meclisi üyesi adayları ile partililer de katıldı.

26.03.2024 16:01  Güncelleme: 16:04
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AK Parti'nin Bilecik Belediye Başkan adayı Mustafa Yaman, kent merkezindeki kapalı pazar yerinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Yaman, ziyarette hayata geçirmeyi planladığı projelere ilişkin bilgi verdi.

Esnaf ve vatandaşlar ise ziyaretinden dolayı Yaman'a teşekkür etti.

Yaman, göreve seçildiği takdirde kapalı pazar yerini daha kullanışlı ve daha rahat ticaret yapılabilir bir alan haline getireceklerini belirterek, Bilecik için var güçleriyle çalışacaklarını vurguladı.

Ziyarette, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, Merkez İlçe Başkanı Servet Yılmaz, İl Genel ve Belediye Meclisi üyesi adayları ile partililer de yer aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti Bilecik Belediye Başkan Adayı Mustafa Yaman, esnaf ve vatandaşlarla buluştu - Son Dakika

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