AK Parti Bilecik Belediye Başkan Adayı Mustafa Yaman, esnaf ve vatandaşlarla buluştu

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AK Parti'nin Bilecik Belediye Başkan adayı Mustafa Yaman, kent merkezindeki kapalı pazar yerinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Yaman, ziyarette hayata geçirmeyi planladığı projelere ilişkin bilgi verdi.

Esnaf ve vatandaşlar ise ziyaretinden dolayı Yaman'a teşekkür etti.

Yaman, göreve seçildiği takdirde kapalı pazar yerini daha kullanışlı ve daha rahat ticaret yapılabilir bir alan haline getireceklerini belirterek, Bilecik için var güçleriyle çalışacaklarını vurguladı.

Ziyarette, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, Merkez İlçe Başkanı Servet Yılmaz, İl Genel ve Belediye Meclisi üyesi adayları ile partililer de yer aldı.