AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Demirkol, Bolu'yu Akıllı Kent yapacak - Son Dakika
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AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Demirkol, Bolu'yu Akıllı Kent yapacak

AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Demirkol, Bolu\'yu Akıllı Kent yapacak

AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Muhammed Emin Demirkol, seçim çalışmaları kapsamında Bolu Organize Sanayi Bölgesini ziyaret ederek, akıllı kent projeleri hakkında bilgi verdi. Demirkol, Bolu'nun daha güvenli, verimli, yeşil ve yaşanabilir bir şehir olması için akıllı şehir sistemlerini kullanacaklarını belirtti. Akıllı aydınlatma, akıllı durak ve otobüs, akıllı otopark gibi teknoloji destekli adımlar atacaklarını söyleyen Demirkol, mobil uygulamalarla vatandaşların hayatını kolaylaştıracaklarını ifade etti.

14.02.2024 12:38  Güncelleme: 12:40
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AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Muhammed Emin Demirkol, projeleri arasında yer alan "Akıllı Kent" hakkında bilgi verdi.

Seçim çalışmaları kapsamında Bolu Organize Sanayi Bölgesini ziyaret eden Demirkol, üretim alanlarını inceledi, işçilerle bir araya geldi.

Demirkol, burada yaptığı konuşmada, metropollerde kullanılan akıllı şehircilik uygulamalarını, Bolu'ya kazandıracaklarını belirtti.

Bolu'nun, akıllı kent olmasını amaçladıklarını vurgulayan Demirkol, "Daha güvenli, daha verimli, daha yeşil ve daha yaşanabilir Bolu için akıllı şehir olmaya ihtiyacımız var. Akıllı şehir sistemleri, vatandaşların refahını, sürdürülebilirliği ve ekonomik kalkınmayı desteklemek için kritik bir öneme sahip. Doğru uygulanan akıllı şehir teknolojileri, şehirleri daha etkili ve verimli hale getirebilir." ifadelerini kullandı.

Demirkol, kent nüfusunda hızlı büyüme beklendiğini, bu nedenle akıllı kent sistemlerinin büyük bir gereksinim olduğuna işaret ederek, "Akıllı aydınlatma, akıllı durak ve otobüs, akıllı otopark gibi teknoloji destekli adımları hep birlikte atacağız. Mobil uygulamalarla vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracağız." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Demirkol, Bolu'yu Akıllı Kent yapacak - Son Dakika

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