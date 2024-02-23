AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Muhammed Emin Demirkol, basın mensuplarıyla bir araya geldi.
AK Parti İl Başkanlığı tarafından Karacasu beldesinde bir otelde düzenlenen toplantıya katılan Demirkol, belediye meclis üyeliği adaylarını tanıttı.
Demirkol, 31 Mart seçimlerinin AK Parti ailesi için büyük önem taşıdığını vurgulayarak, Bolu tarihinin en önemli seçimi olarak adlandırdıkları 31 Mart 2024 seçimlerinin, hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.
Hedeflerine değinen Demirkol, "Bolu'muzun bu 5 yıl içerisinde kıymetini daha iyi anladığı huzur ve sükunet ortamının, seçim arifesinde de gelişerek büyümesini ve kavga, huzursuzluk ortamından bir an önce çıkıp, projelerin konuşulduğu bir seçim süreci olmasını istiyoruz. Seçimden sonra 5 yıllık proje ve yatırım dönemi başlasın istiyoruz." ifadelerini kullandı.
AK Parti'nin sevgi, saygı ve hoşgörü odaklı çalışma stratejisini devam ettirdiğine işaret eden Demirkol, hiç bir adayı küçümsemediğini, tüm adayların Bolu'yu sevdiğini ve iyi niyetle yola çıktığını düşündüklerini anlattı.
Bolu'nun 5 yılda çok iyi yönetildiği ve Avrupa kenti olduğu söylemlerine değinen Demirkol, "Ben bu söylemlerin altyapısının ve karşılığının halkta olmadığını düşünüyorum. Bu 5 yılda tecrübeli olduğunu iddia eden bir belediyenin halini, tüm vatandaşlarımız sahada bize söylüyor. Kimin işten nasıl anladığı, 31 Mart'ta sandıkta belli olacak." ifadesini kullandı.
Demirkol, AK Parti'nin proje odaklı çalışmaya devam ettiğini, sahada her gün vatandaşlara projelerini anlattıklarını belirtti.
Bir basın mensubunun, "Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın diğer adaylarla canlı yayında açık oturum yapmamasını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusunu yanıtlayan Demirkol, şunları söyledi:
"Bizimle açık oturuma çıkmak istememiş. Bunu söyleyecek bir sözü, savunulacak bir projesi olmadığına bağlıyorum. Biz Bolu'da hiç kimseyle oturmaktan, hiç kimseyle Bolu'yu tartışmaktan kaçınmayız. Biz tüm siyasi partilerin adaylarıyla her ortamda oturup, Bolu ile ilgili Bolu'nun geleceğini konuşmayı, kazandığımızda da yine onların tecrübelerinden istifade edeceğimizi ifade ettik. Biz Bolu'daki hiç bir vatandaşımızla bir masada oturmaktan bugüne kadar kaçmadık, bundan sonra kaçmayacağız. İnşallah 31 Mart seçimlerini aldığımızda, hiç kimsenin kaybetmediği o güzel seçim sonucundan sonra hem Tanju Beyle hem daha önce görev yapmış olanlarla, Bolu için söyleyecek sözü olanlarla aynı masada oturacağız."
Toplantıya, AK Parti İl Başkanı Suat Güner ve partililer de katıldı.
Son Dakika › Güncel › AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Muhammed Emin Demirkol, basın mensuplarıyla bir araya geldi - Son Dakika
Adli yargı hakim ve Cumhuriyet Savcısı adaylarının atamaları gerçekleştirildi. Adayların, Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığınca atanmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Ukrayna ordusu, Karadeniz yakınlarındaki Azak Denizi üzerinde uçan Rusya'ya ait A-50 tipi istihbarat uçağını düşürdü. Ukrayna sınır hattında istihbarat topladığı düşünülen uçağın havada vurulduğu ve düştükten sonra infilak ettiği anlara ait görüntüler de ortaya çıktı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yerel seçimler öncesi Sancaktepe'de yaptığı konuşmasında ilk kez Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistemler açılışına Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından davet edildiğini söyledi. İmamoğlu, "Teşekkür ediyorum kendisine. Pazartesi oraya gideceğim. Şunun için gideceğim o açılışa: O bakanlık, o makamlar; onlar kadar benim. Benim makamım, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, benim kadar onların. Bunu onlara öğretene kadar, bunu her yerde anlatacağım" dedi.
BTK sayfasında paylaşılan bilgilere göre, popüler canlı yayın platformları arasında yer alan Twitch'e, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü kararıyla erişim engeli getirildi.
Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum'un bakanlık döneminde felaket bölgelerindeki hizmetlerinden övgüyle bahsetti. Konuşmasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na gönderme yapan Özdemir, ''Biz felaket zamanı balıkçıya, tatile gitmeyiz'' dedi.
Niğde'de kendisinden haber alınamayan 65 yaşındaki F.G. isimli kadın, evinde uyurken bulundu.
Mali Eylem Görev Gücü (FATF), kara para aklama ve terörizmin finansmanı konusunda belirlediği kriterleri, Türkiye'nin büyük ölçüde karşıladığı sonucuna vardı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek FATF'ın Türkiye kararını değerlendirerek, ''Ülkemizi gri listeden çıkarmak için teknik çalışmalarımızı başarıyla tamamladık. Haziran ayında yapılacak yerinde denetimle gri listeden çıkma süreci tamamlanmış olacak.'' ifadelerini kullandı.
6 yaşında evlendirilme davasında sanık Kadir İstekli, Yusuf Ziya Gümüşel ve Fatıma Gümüşel'in hapis cezası ile cezalandırıldıkları kararı istinaf mahkemesi bozdu. 20. Ceza Dairesi Kadir İstekli'nin iki suçtan cezalandırılması gerekirken tek suçtan cezalandırıldığı, anne Fatıma Gümüşel ve baba Yusuf Ziya Gümüşel'in ise anne ve baba olmalarından dolayı cezanın arttırılması gerektiğini belirterek kararın usul ve esas yönünden bozulmasına karar verdi. Sanıklar yeniden hakim karşısına çıkacak.
Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Ankaragücü maçındaki hareketi nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ye sevk edildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?