AK Parti Bolu Kadın Kolları Başkanlığından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Açıklaması

AK Parti Bolu Kadın Kolları Başkanlığınca 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla basın açıklaması yapıldı.
AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, basın açıklamasını okuyan AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Hicran Çağalı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün, emek veren, alın teri döken, üreten tüm kadınların günü olduğunu belirtti.
AK Parti'nin kurulduğu günden bugüne, temel insan haklarını göz önüne alarak kadınların bilimden sanata, spordan siyasete, eğitimden kültüre hayatın tüm alanlarında karar alma mekanizmalarına katılımının artırılmasına yönelik pek çok düzenlemeyi hayata geçirdiğini aktaran Çağalı, anayasada yapılan değişiklikler hakkında da bilgi verdi.
Kadınlara yönelik yasakların tarihe gömülmesiyle 81 ilde açılan üniversite ve üniversiteye devam eden kız öğrenci sayısında büyük artış yaşandığını belirten Çağalı, kamuda kadın istihdamının da yüzde 40'ı aştığını kaydetti.
Parlamentodaki kadın oranının 1935 yılında yüzde 4,1 olduğuna işaret eden Çağalı, bu oranın 22 yıldır peyderpey artarak bugün yüzde 20'ye ulaştığını ifade etti.
Çağalı, AK Parti'nin 5 milyon 506 bin 206 kadın üyesiyle dünyadaki birçok siyasi partiden daha fazla üyeye ve Türkiye'nin en büyük kadın teşkilatlanmasına sahip parti olduğu belirtti.
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Erzurum'da gerçekleştirilen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda (Deaflympics) yapılan snowboard banked slalom yarışlarında madalya kazanan sporcular belirlendi. Erkeklerde Çinli Bin Yang altın, İtalyan Thomas Belingheri gümüş ve Güney Koreli Yongseok Choi bronz madalya elde etti. Kadınlarda ise Çinli Yueyue Zhao altın, aynı ülkeden Lulu Wang gümüş ve Avusturyalı Lisa Zoerweg bronz madalya kazandı.
Belen Fatih Sultan Mehmet İlkokulu'nda gerçekleştirilen Dilimizin Zenginlikleri Projesi sergisi, kültürel değerler, yöresel yemekler ve kıyafetlerin tanıtıldığı bir etkinlik oldu. Sergiye Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz da katıldı.
Adana'nın Pozantı ilçesinde seyir halindeyken alev alan cip, kullanılamaz hale geldi. Pozantı-Akçatekir kara yolunda sürücüsü henüz öğrenilemeyen 06 EDN 437 plakalı cip, henüz belirlenemeyen nedenle motor kısmından alev aldı. Aracını sağa çeken sürücü ile beraberindeki 4'ü çocuk 6 kişi cipten indi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında cip, kullanılamaz hale geldi.
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