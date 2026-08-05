AK Parti Çerçeve Yasa Teklifini Görüştü

(TBMM) - "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında hazırlanan "çerçeve yasa" teklifine ilişkin AK Parti'nin kapalı grup toplantısı sona erdi. Yaklaşık bir buçuk saat süren toplantıda teklif milletvekilleriyle müzakere edilirken, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, teklifin TBMM Başkanlığı'na sunulacağına ilişkin, "Şimdi bir görüşme ve inceleme yapacağız. Sonrasında ben size bildireceğim" dedi.

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan çerçeve yasa teklifine ilişkin AK Parti'nin kapalı grup toplantısı sona erdi. AK Parti milletvekillerinin katılımıyla gerçekleştirilen ve yaklaşık 1,5 saat süren kapalı grup toplantısında, TBMM Başkanlığı'na sunulması planlanan çerçeve yasa teklifi ele alındı.

Toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, teklifin TBMM Başkanlığı'na ne zaman sunulacağına ilişkin soruya, "Şimdi bir görüşme ve inceleme yapacağız. Sonrasında ben size bildireceğim" yanıtını verdi.

Güler, kapalı grup toplantısında teklifin milletvekilleriyle müzakere edildiğini belirtti.

AK Parti'nin yapılacak son görüşme ve incelemelerin ardından "çerçeve yasa" teklifini TBMM Başkanlığı'na sunması bekleniyor.