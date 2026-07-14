AK Parti'den Odunpazarı Belediyesi'ne 15 Temmuz afişi tepkisi - Son Dakika
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AK Parti'den Odunpazarı Belediyesi'ne 15 Temmuz afişi tepkisi

14.07.2026 13:43
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AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Odunpazarı Belediyesi görevlilerinin 15 Temmuz afişlerini indirmesine tepki gösterdi. İl Teşkilat Başkanı Erkan Koca ise afişlerin siyasi olmadığını belirterek müdahaleyi '15 Temmuz hazımsızlığı' olarak nitelendirdi.

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak ve İl Teşkilat Başkanı Erkan Koca, Hamamyolu Caddesi'ndeki 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenecek bazı etkinliklere ilişkin afişlerin Odunpazarı Belediyesine ait güvenlik görevlilerince indirildiğini belirterek, tepki gösterdi.

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak, yaptığı yazılı açıklamada, 15 Temmuz'un milletin istiklaline, iradesine ve vatanına sahip çıktığı destanın adı olduğunu kaydetti.

Şehit Ömer Halisdemir'in, darbe girişimi gecesi tereddüt etmeden şehadete yürüdüğünü, hainlerin planını bozarak milletin kaderini değiştiren bir kahraman olduğunu vurgulayan Albayrak, şunları kaydetti:

"Hamamyolu Caddesi'ndeki 15 Temmuz pankartının Odunpazarı Belediyesi görevlilerince kesilmesi kabul edilemez. Pankartı indirmeye çalışan bir belediye görevlisinin Ömer Halisdemir'i tanımaması ise en az bu müdahale kadar düşündürücü ve yaralayıcıdır. Biz o pankartı yeniden asarız. Şehidimiz Ömer Halisdemir'in adını da bu şehrin her köşesine yeniden yazarız."

"15 Temmuz hazımsızlığını anlamış değiliz"

İl Teşkilat Başkanı Erkan Koca da bazı partililerle Hamamyolu Caddesi'nde yaptığı açıklamada, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Eskişehir Valiliğince düzenlenecek anma programına vatandaşları davet etmek amacıyla afiş asıldığını belirtti.

Afişlerde herhangi bir siyasi partiye ait amblem ya da ibarenin bulunmadığını belirten Koca, "Odunpazarı Belediyesine bağlı özel güvenlik görevlileri afişleri kesti. Bu hazımsızlığı, 15 Temmuz hazımsızlığını anlamış değiliz. Nice Ömer Halisdemirler şehit oldu. Bizler de afişlerin başında günler boyu, sabahlara kadar nöbet tutarız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti'den Odunpazarı Belediyesi'ne 15 Temmuz afişi tepkisi - Son Dakika

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