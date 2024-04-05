AK Parti'den Ağlı Belediye Başkanı seçilen Bülent Ergin, mazbatasını alarak görevine başladı.
Ergin'in mazbatasını almasının ardından Ağlı Belediyesi önünde devir teslim töreni gerçekleştirildi.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Ergin, ilçedeki tüm vatandaşlara hizmet için yola çıktığını belirtti.
İlçe için gece gündüz çalışacaklarını anlatan Ergin, "Bize oy versin vermesin, Belediyemizin kapısı herkese her daim açıktır, herkese karşı anlayışlı olacağız. Bugün küskünlükleri, dargınlıkları bizi üzen ne varsa hepsini unuttuğumuz gündür." dedi.
Belediye Başkanlığı görevini devreden Şahin Çolak ise Bülent Ergin ve ekibini tebrik etti.
İlçede 2014 yılında belediye başkanı seçildiğini anlatan Çolak, "Bu görevi alnım açık, başım dik, vicdanım rahat olarak noktalıyorum. 10 yıl belediye başkanlığı yapmış bir kişi olarak bilgime, tecrübeme güvendiğinizde bir ihtiyaç duyduğunuzda her zaman yanınızda olduğumu bilmenizi isterim." diye konuştu.
Ardından dua edildi, kurban kesildi.
Son Dakika › Güncel › AK Parti'den Ağlı Belediye Başkanı Bülent Ergin göreve başladı - Son Dakika
AK Parti'den yeniden Isparta Belediye Başkanı seçilen Şükrü Başdeğirmen, mazbatasını aldı. Başdeğirmen, yaptığı konuşmada, Isparta halkının verdiği oyların karşılığını bulacağını söyledi. Isparta'daki sonuçların Türkiye'ye örnek olduğunu belirten Başdeğirmen, ekip çalışmasıyla seçim başarısının elde edildiğini dile getirdi. Törene, AK Parti Isparta milletvekilleri Mehmet Uğur Gökgöz, Osman Zabun ve partililer katıldı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi. Hatay Barosu Başkanı Erhan Nizamoğlu, Atatürk Bulvarı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. İskenderun Adliyesi'nde devam eden programda, 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybeden avukatlar anısına yaptırılan anıta karanfil bırakıldı.
Ordu'nun Ünye ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla resim sergisi düzenlendi. İlçe Emniyet Müdürü Celal Sarısoy, serginin açılışında emeği geçenlere teşekkür etti ve serginin kendisi ve mesai arkadaşları için unutulmaz bir anı olduğunu belirtti. Bahçeşehir Koleji Ünye Kampüs Müdürü Ersin Ergen ise öğrencilere polis sevgisini aşılamak amacıyla program düzenlediklerini ifade etti.
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bulunan tarihi Sultan Alaeddin Camisi'nde muhafaza edilen Sakal-ı Şerif, vatandaşların ziyaretine açıldı. Sedef kaplamalı sanduka içinde ve cam tüp içinde muhafaza edilen Sakal-ı Şerif, cuma namazının ardından ziyaret edildi. İlçe Müftüsü Ahmet İnciler, Kadir Gecesi'nin bin aydan daha hayırlı bir gece olduğunu belirtti. Vatandaşlar ise camiye akın ederek Sakal-ı Şerif'i ziyaret etti ve şükür namazı kıldı.
Fethiye Kaymakamlığı tarafından düzenlenen bayramlaşma töreni, Kaymakamlık makamında gerçekleştirildi. Törene, ilçe emniyet müdürü, jandarma komutanı, sahil güvenlik komutanı, oda başkanları, STK temsilcileri, daire amirleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Kaymakam İsmail Hakkı Ertaş, güvenlik tedbirlerinin alındığını belirterek herkese iyi bayramlar ve tatiller diledi.
AK Parti'den Terme Belediye Başkanı seçilen Şenol Kul, görevi eski Belediye Başkanı Ali Kılıç'tan devraldı. Kul, mazbatasını almasının ardından düzenlenen törenle göreve başladı. Kul, adalet ve Terme'nin gelişmesine katkı sağlama hedefiyle yola çıkacaklarını belirtti. Ali Kılıç ise Kul'u tebrik ederek başarılar diledi.
Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) tarafından düzenlenen MIYC Trio Cup'un üçüncü ayağı, Marmaris Körfezi'nde gerçekleştirildi. IRC1 ve IRC2 kategorilerinde toplamda 9 tekne ve 27 sporcu yarıştı. Vakkoroma Teknesi ve Kaptan Cem Hakko, IRC 1 grubunda birinci olurken, Aurora X teknesi ve Kaptan Burak Algon, IRC 2 grubunda birinci oldu. Ödüller yarın düzenlenecek törende verilecek.
Sizin düşünceleriniz neler ?