AK Parti'den Ağlı Belediye Başkanı Bülent Ergin göreve başladı

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AK Parti'den Ağlı Belediye Başkanı seçilen Bülent Ergin, mazbatasını alarak görevine başladı.

Ergin'in mazbatasını almasının ardından Ağlı Belediyesi önünde devir teslim töreni gerçekleştirildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Ergin, ilçedeki tüm vatandaşlara hizmet için yola çıktığını belirtti.

İlçe için gece gündüz çalışacaklarını anlatan Ergin, "Bize oy versin vermesin, Belediyemizin kapısı herkese her daim açıktır, herkese karşı anlayışlı olacağız. Bugün küskünlükleri, dargınlıkları bizi üzen ne varsa hepsini unuttuğumuz gündür." dedi.

Belediye Başkanlığı görevini devreden Şahin Çolak ise Bülent Ergin ve ekibini tebrik etti.

İlçede 2014 yılında belediye başkanı seçildiğini anlatan Çolak, "Bu görevi alnım açık, başım dik, vicdanım rahat olarak noktalıyorum. 10 yıl belediye başkanlığı yapmış bir kişi olarak bilgime, tecrübeme güvendiğinizde bir ihtiyaç duyduğunuzda her zaman yanınızda olduğumu bilmenizi isterim." diye konuştu.

Ardından dua edildi, kurban kesildi.