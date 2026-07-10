AK Parti'den araç kiralama ihalesine tepki - Son Dakika
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AK Parti'den araç kiralama ihalesine tepki

10.07.2026 17:04
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AK Parti Denizli İl Başkanı Subaşıoğlu, Büyükşehir Belediyesi ve DESKİ'nin yeni araç kiralama ihalesinde önceki döneme göre 150 araç daha fazla kiralanacağını belirterek, kaynakların heba edildiğini savundu.

AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Denizli Büyükşehir Belediyesinin araç kiralama ihalesine tepki gösterdi.

Subaşıoğlu, 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'ndaki belediye binası önünde yaptığı açıklamada, Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresinin (DESKİ) 3 yıllığına yeni bir araç kiralama ihalesi yapacağını belirtti.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun göreve geldikten sonra aynı meydanda belediyenin kiralık araçlarını sergilediğini hatırlatan Subaşıoğlu, o dönem AK Parti dönemine yönelik bir algı çalışması yürütüldüğünü savundu.

Yeni ihalede önceki döneme göre daha fazla araç kiralanacağını öne süren Subaşıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Büyükşehir Belediyesi ve DESKİ, 27 ay önce burada sergilenen araçlardan tam 150 adet daha fazla araç kiralayacak. 27 aydır hiçbir yapısal proje yapmayan, algıyla çalgıyla Denizli'nin vaktini çalan bu yönetim, maalesef milletin parasıyla 150 araç daha fazla kiralayarak tam anlamıyla bir araç saltanatı sürecek yeni bir düzen oluşturuyor. 'Denizli'nin kaynakları Denizli'nin insanlarına' deyip, araçları o gün burada sergileyip algı çalışması yapıp, bugün 150 araç daha fazla kiralamak bu milletin kaynaklarını heba etmek demektir."

İhale şartnamesinde askeri operasyonlarda ve büyük kamu yatırımlarında kullanılan "6x6" tipi özel bir kamyonun da yer aldığını dikkati çeken Subaşıoğlu, bu tür araçların sipariş üzerine uzun sürede teslim edildiğini, ihalenin adrese teslim bir çalışma olduğunu savundu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, AK Parti, Denizli, Ekonomi, Güncel, DESKİ, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti'den araç kiralama ihalesine tepki - Son Dakika

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