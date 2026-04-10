AK Parti'den ESKİ'ye Suç Duyurusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AK Parti'den ESKİ'ye Suç Duyurusu

10.04.2026 12:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Albayrak, ESKİ tarifelerinde hileli artış iddialarıyla Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) tarifelerine ilişkin iddialar kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduklarını bildirdi.

Eskişehir Adliyesi önünde açıklama yapan Albayrak, ESKİ Genel Kurulu'nda alınan kararlar ile sahadaki uygulamalar arasında fark bulunduğuna yönelik teknik inceleme yaptıklarını söyledi.

İncelemeler sonucunda, "Hizmetler ve Teminatlar" ile "Yaptırımlar" tarifelerinde meclis ve komisyon aşamalarında kabul edilen rakamlardan farklı olarak yaklaşık yüzde 48,5 oranında artış yapıldığını öne süren Albayrak, bu farkın vatandaşlara yansıtıldığını dile getirdi.

Bazı ücret kalemlerinde dikkati çeken artışlar tespit ettiklerini belirten Albayrak, "Keşif Ücreti'nin 305 liradan 450 liraya, sayaç sökme ve değiştirme ücretinin 6 bin 640 liradan 9 bin 865 liraya, su açma ücretinin ise 225 liradan 332 liraya yükseltildiğini belirledik." dedi.

Albayrak, söz konusu artışların "sehven hata" olarak değerlendirilemeyeceğini ifade ederek, "Komisyon Kararı dosyasında, 'Su ve Atıksu Tarifesi' gibi sayfalarda tüm üyelerin tam imzası bulunurken, fiyatların usulsüzce artırıldığı kritik sayfalarda paraf sayısının azaldığı ve imza düzeninin bozulduğu görülmektedir." ifadelerini kullandı.

Resmi evrak taleplerine verilen yanıt süresinin de şüpheleri artırdığını kaydeden Albayrak, "Bu süreçte evraklarına aslına uygun olmayan şekilde yeniden düzenlendiği kanaati oluşmuştur." diye konuştu.

Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduklarını belirten Albayrak, Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) kayıtlarının incelenmesini talep ettiklerini ve vatandaşlardan tahsil edilen fazla bedellerin iadesi için süreci takip edeceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Eskişehir, AK Parti, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2026 13:39:04. #7.12#
SON DAKİKA: AK Parti'den ESKİ'ye Suç Duyurusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.