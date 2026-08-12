AK Parti'den Hatimoğulları'na Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AK Parti'den Hatimoğulları'na Tepki

AK Parti\'den Hatimoğulları\'na Tepki
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ömer Çelik, Tülay Hatimoğulları'nın açıklamalarını kınayarak düzeltme yapmasını istedi.

(ANKARA) - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın AK Parti ve hükümeti hedef alan ifadelerini reddettiklerini belirterek, "Hatimoğulları bu açıklamasını düzeltmelidir. Soykırımcı Netanyahu'nun sözlerini sahiplenen bir yaklaşım, bir siyasetçinin siciline düşülecek en utanç verici kayıttır" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın dün katıldığı Halk TV yayınında Türkiye'nin İsrail'e yönelik Filistin çağrısının, Kürt meselesi nedeniyle uluslararası alanda karşılık bulmadığını savunarak, "İsrail'e 'Sen Filistin'i işgal etmekten vazgeç' dediğinde, döndü Netanyahu dedi ki: 'E sen de Kürtleri dövmekten vazgeç' dedi, 'Öldürmekten vazgeç' dedi. Sonuçta siz barışın çağrısını yaparken de Türkiye'de bu sorun devam ettiği sürece bir karşılığı olmuyor" şeklindeki sözlerine tepki gösterdi.

Hatimoğulları'nın AK Parti ve hükümeti hedef alan ifadelerini reddettiklerini belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Meclis'te 467 kabul oyuyla yepyeni bir dönem açılmışken, DEM Parti Eş Genel Başkanı'nın ilk açıklamalarının haksız ve mesnetsiz bir şekilde partimizi ve hükümetimizi hedef alması ibretliktir.

Sayın Cumhurbaşkanımız, Kabine üyelerimiz, AK Parti yetkililerimiz, tüm kadrolarımız ve milletimiz İsrail'in Filistin'i işgaline en güçlü şekilde karşı çıkıyor ve bu insanlık dışı işgale karşı çıkmaya devam edeceğiz. İnsanlık ittifakının en güçlü sesi Türkiye'dir."

Hatimoğulları'nın İsrail'in Filistin'i işgaline karşı çıkmalarını, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun sözlerine sahip çıkarak ele almasını kınayan Çelik, "Sn. Hatimoğulları'nın İsrail'in Filistin'i işgaline karşı çıkmamızı, soykırımcı Netanyahu'nun sözlerine sahip çıkarak ele almasını kınıyoruz. Türkiye'de ve dünyada 'insanlık ittifakı'nın taraftarı olan hiçbir siyasetçi kendi tezini anlatırken soykırımcı Netanyahu'nun sözlerine sahiplenerek referans vermez. Sn. Hatimoğulları bu açıklamasını düzeltmelidir. Soykırımcı Netanyahu'nun sözlerini sahiplenen bir yaklaşım, bir siyasetçinin siciline düşülecek en utanç verici kayıttır" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA

Ömer Çelik, Diplomasi, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti'den Hatimoğulları'na Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kolombiya’dan Golan Tepeleri’ne İsrail İzni Kolombiya'dan Golan Tepeleri'ne İsrail İzni
Fön ve jöle parası yüzünden taşlı sopalı mahalle kavgası: Enişte ve yakınları ev bastı Fön ve jöle parası yüzünden taşlı sopalı mahalle kavgası: Enişte ve yakınları ev bastı
Yıllarca “Avatar“ diye dalga geçtiler, o farklılığını güce dönüştürdü Yıllarca "Avatar" diye dalga geçtiler, o farklılığını güce dönüştürdü
Tam bitti derken yeniden hortladı: Tayvan’da Kovid-19 ölümleri zirve yaptı Tam bitti derken yeniden hortladı: Tayvan'da Kovid-19 ölümleri zirve yaptı
Bakan Tekin’den 81 ilin eğitim müdürüne talimat: İki programa öncelik verilecek Bakan Tekin'den 81 ilin eğitim müdürüne talimat: İki programa öncelik verilecek
Rojin Kabaiş soruşturmasında çarpıcı iddia: Rektör ve yeğeninden DNA örneği alındı Rojin Kabaiş soruşturmasında çarpıcı iddia: Rektör ve yeğeninden DNA örneği alındı

14:44
İkisine de acımadı İşte eşini ve eniştesini öldüren adamın ilk sözleri
İkisine de acımadı! İşte eşini ve eniştesini öldüren adamın ilk sözleri
14:30
Korku filmi gibi olay Önce bıçakladı, ardından başında bekledi
Korku filmi gibi olay! Önce bıçakladı, ardından başında bekledi
14:29
Bayrağa çirkin saldırı Şehri ayağa kaldıran kadın yakalandı
Bayrağa çirkin saldırı! Şehri ayağa kaldıran kadın yakalandı
14:17
Farah Zeynep Abdullah’ın Ahbap soruşturmasında verdiği ifade ortaya çıktı
Farah Zeynep Abdullah'ın Ahbap soruşturmasında verdiği ifade ortaya çıktı
14:06
Haluk Levent’in “Altın dolu“ denilen kasası açıldı İçinden çıkanlar polisi şoke etti
Haluk Levent'in "Altın dolu" denilen kasası açıldı! İçinden çıkanlar polisi şoke etti
13:11
AK Parti’den DEM Partili Tülay Hatimoğulları’nın sözlerine sert tepki
AK Parti'den DEM Partili Tülay Hatimoğulları'nın sözlerine sert tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2026 17:47:12. #7.13#
SON DAKİKA: AK Parti'den Hatimoğulları'na Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.