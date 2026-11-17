AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, İHH İnsani Yardım Vakfı Başkanı Bülent Yıldırım ile bir araya geldi.

İnan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "İHH İnsani Yardım Vakfı Başkanı Sayın Bülent Yıldırım'ı Genel Merkezimizde ağırlamaktan memnuniyet duyduk. Ziyaretleri için teşekkür ediyor, dünyanın dört bir yanında insanlığın yaralarını sarmak için emek veren İHH gönüllülerine çalışmalarında kolaylıklar diliyorum." ifadelerini kullandı.